Crecerá presupuesto de Guanajuato 7.9%

El Presupuesto de Egresos 2018 para Guanajuato se proyecta en 81 mil 236 millones de pesos, lo que representa un 7.9% de incremento de los 75 mil 299 millones que se le aprobaron para 2017.El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera y el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Ignacio Martín Solís, formalizaron ayer por la tarde la entrega del Paquete Fiscal del Estado para el Ejercicio 2018 al Congreso local, responsables de su revisión y aprobación.De la Administración Centralizada la dependencia que presenta una variación mayor al presupuesto aprobado el año pasado es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que de 2 mil 890 millones etiquetados para el 2017 ahora para el siguiente año se le reduciría a mil 662 millones de pesos.Por el contrario la dependencia que tendría un mayor incremento en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural en un 45%, al pasar de 772 millones de pesos a mil 120 millones de pesos.Hay dos mil 170 millones de pesos asignados a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y 2 mil 660 millones para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP). La primera presenta un incremento porcentual del 10% y la segunda un 8.8%.El Secretario de Finanzas sostuvo que los recursos se previeron para aplicarlos principalmente en la contratación de por los menos 800 elementos de FSPE y entre 80 y 100 nuevos agentes para la PGJE.El gasto de operación suma 51 mil 415 millones de pesos y el 81% de gasto los absorbe la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) con 22 mil millones y 11 mil millones destinados para la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y el Seguro Popular.“De tal manera del gasto en Educación, Salud, Seguridad y Campo es de 46 mil 127 millones de pesos y el gasto de inversión crece un poquito, aproximadamente a 13 mil millones de pesos”, dijo.A raíz del nuevo programa de “Apoyo a Adultos Mayores” y fortalecer el de Comedores Comunitarios, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familias (DIF) ejercerá mil 036 millones, 18% más.En materia de infraestructura en salud se contempla una inversión por 540 millones de pesos, enfocados principalmente a la terminación del Hospital General de León y otras unidades de salud pendientes concluir en distintos municipios del estado.También destacan 640 millones de pesos para atracción de inversiones y 840 millones de pesos para becas para jóvenes y niños. Y están previstos recursos para operar el Sistema Estatal Anticorrupción.El presupuesto del Poder Judicial y Legislativo presenta incrementos del 5.7% y 5%, respectivamente.En relación a organismos autónomos, puntualizó que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) son las dependencias que concentran un mayor aumento presupuestal, con 105% de incremento al primero y un 25% para el segundo.Ignacio Solís resaltó que: “El presupuesto presentado en el rubro de Ingresos no contempla nuevos impuestos, no hay incrementos en las tasas, no hay canje de placas, las actualizaciones en las tarifas de los servicios que presta el Estado son menores o iguales a la inflación”.Indicó que se revisarán las plantillas del personal, restringiendo la contratación de nueva plazas, y el presupuesto de combustibles, lubricantes y aditivos se contuvieron.Las participaciones federales que recibe el Estado han incrementado a través de la fórmula, ya que incide directamente la población, el incremento al PIB, la mayor recaudación de predial y agua potable, entre otros puntos, lo que derivó en un aumento para 2018 por 2 mil 300 millones de pesos.Martín Solís también aseguró que el Gobierno Estatal contempla cerrar el sexenio con 900 millones de pesos de deuda menos que la que recibió la administración de Miguel Márquez Márquez, la cual era de 6 mil 487 millones de pesos y se contempla terminar con 5 mil 678 millones de pesos.Sobre la reducción en el pago de la caseta de cuota Guanajuato-Silao de un 30% para personas que comprueben su residencia en la capital del Estado detalló que el pago podría quedar en entre 21 y 22 pesos, ya que se proyectó un aumento del peaje a 30 pesos y con base en esa cantidad es el descuento.Los residentes de la Capital deberán hacer un trámite sencillo que consistirá en presentar credencial de elector y comprobante de domicilio en Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, las oficinas recaudadoras o tiendas del Instituto de Seguridad Social para el Estado de Guanajuato (ISSEG), el cual no tendrá costo, sólo la carga de crédito que la persona desee hacer en un tag que se entregará para que la persona pueda acceder al descuento por ser residente de ciudad, esto es como una tarjeta de prepago.