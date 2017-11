Se niegan a dar nombres de gasolineras huachicoleras

Publicidad

El gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, dijo respetar los procesos de las autoridades judiciales contra las gasolineras que comprar gasolina robado, al no dar a conocer cuales son, pero dijo que sí se les debe sancionar severamente.Lo anterior luego de que se dio a conocer que Pemex se resiste a dar a conocer cuáles y dónde se localizan las gasolineras que han sido cerradas y están bajo investigación por comprar combustible robado a “huachicoleros”.“Lo que tengo entendido es que no se dan a conocer porque son proceso administrativos que se llevan a cabo. No me toca a mí dar a conocer los nombres, ni las ubicaciones. No puedo decir que todas están cerradas por robo de combustible, a lo mejor algunas de ellas es por otras cuestiones administrativas. No soy el técnico para dar a conocer esa información. Pemex es la que debería de dar la información y si es de carácter público que lo dé a conocer. Si la Ley no se lo permite ni hablar”.Sin embargo se sigue pronunciando por sanciones más severas, con cárcel, contra los “roba-combustibles” o “huachicoleros”.“Estamos trabajando en forma conjunta con Pemex. Es una estrategia integral, vigilando ductos de Pemex, y en los lugares donde se puede vender la este tipo de combustible; inspeccionando el transporte”.Subrayo que se requiere una reforma judicial donde los “huachicoleros” enfrenten los procesos recluidos en la cárcel y no en libertad.“Es necesario que enfrenten los procesos bajo su privación de libertad, para que no quede nada más en el pago de un recurso y obtengan su libertad”, agregó.Agregó que hay algunos expendios que han sido cerrados, pero no puede afirmar si es por la venta de combustible robado.“Sería muy irresponsable de mi parte hacer un comentario. El único autorizado es Pemex, porque son los que llevan a cabo el proceso”, acotó el gobernador.