Entregarán en CDMX recursos de Fondo de Desastres Naturales

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, informó que a partir de la próxima semana se comenzará con la entrega de los recursos delpara los afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre en siete delegaciones de la capital del país.Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, Rosario Robles informó que en las siete delegaciones donde se levantó un censo resultaron afectadas 5 mil 974 viviendas.Agregó que los habitantes decon daños totales en siete delegaciones recibirán una tarjeta cony los dueños decon daños parciales obtendrán una de"Estamos hablando en la Ciudad de México de las viviendas que pueden ser incorporadas al Fonden, casa por casa con supervisión de las delegaciones deviviendas de las cuales daño parcial sony daño total, a partir de la próxima semana estas viviendas recibirán ya las tarjetas depor daño total y de 1por daño parcial", definió Rosario Robles.Destacó que la Ciudad de México no se debe sentir excluida, pues desde el gobierno federal han tenido el mismo tratamiento que las demás entidades que sufrieron afectaciones por el sismo y se levantó un censo, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y los delegados.Sin embargo, se quejó de que la delegada de Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo Torres, impidió que se levantara el censo y esto provocó que los habitantes afectados pudieran acceder a este beneficio."Hemos levantado un censo en coordinación con el gobierno de la ciudad, con el jefe de Gobierno y con los delegados de ocho delegaciones, que son las que entraron bajo los criterios del Fonden en el sentido de la población cuyos ingresos permiten que el Fonden apoye, de estas ocho delegaciones; quiero decirles que hay una que no me explico por qué, que es Álvaro Obregón, sugirió que no deberíamos de levantar el censo, impidiendo que la gente de su delegación tuviera acceso a estos beneficios, pero en las otras siete incluida Iztapalapa, hicimos conjuntamente con la delegada y tenemos las actas de las siete delegaciones firmadas de levantamiento y finiquito del censo", destacó.Informó que adicionalmente, se abrieron esquemas en la Ciudad de México para las personas que no entran en los parámetros del Fonden y para ellos habrá créditos, de hasta dos millones de pesos, para recuperar o reparar su vivienda."Adicionalmente, porque sabemos la problemática de la Ciudad de México, se pusieron en marcha mecanismos especiales en la ciudad para viviendas de sectores medios que no entran en la lógica del Fonden y están los crédito de hasta por dos millones de pesos en condiciones muy favorables que permiten que la gente sólo pague los intereses y pueda volver a tener su vivienda aun cuando no esté en el marco del Fonden", explicó.