Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El titular de la, Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que los programas sociales están blindados para que no se utilicen con fines electorales y no tengan incidencia sobre el voto de los mexicanos en las elecciones de 2018.Al comparecer ante diputados, señaló que una política social de Estado que asume voluntades y es transparente se traduce en mayor justicia social.En la reunión, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, Fomento Cooperativo y Economía Social, señaló que es necesario garantizar que los recursos de los programas sociales lleguen íntegros a los beneficiarios y que no se utilicen "por ningún motivo" para fines electorales."Un imperativo de la secretaría es garantizar que los recursos lleguen íntegros a los beneficiarios y que por ningún motivo se usen para fines electorales"."El blindaje electoral que implementamos busca garantizar que los programas sociales no incidan sobre el voto. Esto asegura contiendas electorales imparciales, así como equidad en la competencia entre partidos y candidatos", dijo.Propuso a los integrantes de las comisiones generar mesas de trabajo para blindar las elecciones de 2018, tanto en el nivel federal, como para los estados donde se renueven gubernaturas y las presidencias municipales.Señaló que existen programas de la dependencia que no se van a poder suspender, como los apoyos a los adultos mayores, Prospera y de atención a problemas educativos pero que a pesar de ello, es necesario hacer que se respete la veda electoral y pidió no subestimar a los votantes.Señaló que para lograr resultados efectivos en la superación de la pobreza, "no basta la coordinación y contar con buenos programas", sino actuar con apego a la transparencia y rendición de cuentas.Declaró que entre 2014 y 2016, por primera vez, se redujeron al mismo tiempo la pobreza moderada y la extrema. Con ello 1.9 millones de mexicanos dejaron de ser pobres."La pobreza está en su nivel más bajo desde 2010 y las seis carencias que mide el Coneval están en sus valores mínimos. En esta administración, 2.2 millones de personas dejaron atrás la pobreza extrema."Las carencias extremas alimentarias se redujeron enno son pobres y tampoco son vulnerables", dijo."Millones viven en la zozobra, tras sismos".La diputada Natalia Karina Barón Ortiz, de Morena, reclamó que a raíz de los terremotos de septiembre, millones de personas en el sureste del país "están viviendo en la zozobra y la necesidad, no merecen el olvido del gobierno y que la administración lucre con su dolor disfrazando sus intenciones con la etiqueta de política social".La diputada María Verónica Cruz Parra, del PRI, señaló que en los últimos años se han dedicado miles de millones de pesos para el combate a la pobreza, "sin que hasta el momento se hayan alcanzado los resultados que tanto necesita México"."Si bien es cierto que hay avances muy importantes y se reconocen, también es importante decir que aún hay insuficiencias", declaró Cruz Parra.