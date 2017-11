Publicidad

Los consumidores estadounidenses estaban muy activos desde el amanecer del viernes, en busca de diversión y gangas para el Black Friday, uno de los días de mayor actividad comercial del año. En tanto, los vendedores buscaban atraer clientes a sus tiendas y sitios web después de un año arduo.Black Friday (Viernes Negro), era antes un solo día en que la gente madrugaba para adelantarse a las ofertas típicas de la temporada. Ahora se ha convertido en toda una temporada de varios días gangas, por lo que la presión para salir temprano pudo haber sido menor.Los analistas del sector vigilarán de cerca cómo les va a los centros comerciales ahora que se han popularizado las ventas online. El centro comercial Mall of America en Minnesota dijo que 2.500 personas estaban en la cola para la apertura a las 5 de la mañana, igual que el año pasado. La cola empezó a formarse desde antes de las 6 de la tarde en la víspera, el Día de Acción de Gracias.Jill Renslow, vicepresidenta ejecutiva de Mall of America, dijo que las grandes cadenas minoristas como Nordstrom, Macy's y Best Buy estaban abarrotadas. Los objetos que más llamaban la atención eran artefactos activados por la voz como Amazon Echo, juguetes nostálgicos, ropa y calzado, entre otros.Renslow dijo que unas 60 del medio millar de tiendas permiten a los compradores colocar pedidos online y recoger la mercadería en el local, un gran aumento con respecto al año pasado.Ahora que la tasa de desempleo es del, la más baja en 17 años, y que aumenta la confianza del consumidor, los analistas proyectan fuertes aumentos de las ventas en noviembre y diciembre. La cámara empresarial Federación Nacional de Minoristas prevé un aumento de al menos 3,6%, similar al alza del año pasado y que el gasto online y de otras ventas fuera de la tienda aumentará entre ely elLos analistas prevén que la mitad del aumento de ventas de la temporada será para Amazon. Este es el principal destino para el inicio de las compras en la temporada, de acuerdo con el grupo de investigaciones de mercado NPD Group.Ya iniciado el Black Friday, los vendedores están anticipando el Cyber Monday (Ciber Lunes). Se prevé que las compras alcanzarán losmás que el año pasado, según Adobe Analytics.