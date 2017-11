Consecuencias de la infancia desamparada

Publicidad

Era mía; yo hacía con ella y en ella lo que yo quería, aunque tenía familia, la verdad era que nadie se ocupaba de ella, nadie preguntaba por ella, no la veían, no existía, no era recordada, ella existía sólo para mí, yo podía golpearla, destruirla, compartirla, prestarla y empoderarla.La empoderaba para que se desempeñara mejor dentro del mundo de perversiones sexuales al cual yo, en secreto, en silencio y en la oscuridad de la vida, pertenecía. La fui empoderando con un valor de objeto, una muñeca sexual a la cual se le usa y se desecha, a la vez iba creándole una dependencia total y una sumisión hacia mí, mi muñeca, la cual cumplía todos mis deseos y peticiones, su actitud era positiva a todo lo que yo quería, ella era mí incondicional, aprendió a vivir y a disfrutar, aprendió a gozar y a desear, aprendió a vivir para ser un objeto, una muñeca sexual.Para mí existía sólo para complacer mis deseos sexuales, sólo con ese fin, la tomaba en cuenta para compartirla, para ofrecerla entre mi gremio sexual.Ella aprendió a ser feliz y a ser vista como objeto, una muñeca que yo cuidaba, alimentaba, vestía y le daba joyas para así poder compartirla y despertar en los otros el deseo de poseerla.Aprendió día a día a darme gusto y a complacerme en todo; todo lo que yo le pedía que hiciera, ella lo hacía. Ésta era una manera de tenerme cerca de ella y ella tener un sentido de pertenencia. No era mi esclava, no la tenía sujeta, no había cadenas, sólo había el deseo de vivir una vida en el placer y en la perversión.En base al placer y al deseo sin freno, fue como ella concebía la vida y su propia vida. Yo era su contacto con la vida, con el aquí y el ahora, era una ilusión.Cuando ya no me servía o le temía entonces, estratégicamente, la mataba poco a poco, para después obligarla a resurgir a mis deseos, a mis peticiones.Tomémoslo como una situación de sentido común, al fin yo era su dueño y ella era mi derecho, el derecho a decidir cómo, cuándo, dónde, cuánto y con quién. Esto lo logré a medida del abandono familiar, afectivo y personal en que ella creció desde niña. ¡yo era su dueño! Y ella para mí era mi muñeca, objeto a la cual le invertí tiempo hasta que aprendiera a sentir sus necesidades estaban cubiertas.Su confianza en sí misma la tenía en mis manos; su valía era en medida de que yo la volteara a ver. Ella me pertenecía y no podía renunciar a mí porque ningún deseo era comparable al que yo le inspiraba y le despertaba en su piel.Ninguna experiencia de sumisión y de amor incondicional era tan clara y profunda como cuando yo la obligaba a ser usada y ella sonriente por mí se dejaba.Ella no podría irse porque ninguna carne era comparable a la que yo le ofrecía y ningún placer al que yo le proporcionaba, yo era su inicio y su fin.Su familia la preparó para ser un objeto de satisfacción sexual; desde que tenía cinco años, cuando su mundo era su madre, ella dejó de existir para su procreadora. Desde ahí inició su caída.Su madre era indiferente a ella, jamás sabía dónde estaba la pequeña de cinco años; la apartó de su vida y de la vida de su familia, nadie sabía que existía la niña, no la volteaban a ver, así empezó a vagar desde chiquilla por las calles, acompañada únicamente de sus perros callejeros.Nadie quería jugar con ella, a nadie le importaba y poco a poco fue aceptando todo, con tal de que alguien la recibiera.El haberse convertido en una muñeca objeto sexual se debió a la base de haber vivido una infancia arrebatada de manera brutal, a un abandono sin misericordia ni conciencia moral.Al oírla hablar de mí ella comenta: “él jamás me decepciona, no me abandona, me quiere y me respeta, me lleva por la cuerda floja y mientras la cruzo, el goza con mi gozo y mi experiencia y así se coloca cerca para sostenerme. Yo sólo me dejo llevar a lo que él me ordena o pide, cerrando los ojos me permito y le permito todo”.Psic. Maritza Nasser7 12 34 61