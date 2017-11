Corredor Industrial

Publicidad

Por fortuna llegamos al viernes y hoy le contamos que Mizuho Bank México, la segunda firma financiera en anunciar su llegada a León, presentará hoy su sucursal bancaria a autoridades y empresarios.La oficina de representación ubicada en Puerta Bajío comenzó a funcionar el mes pasado y esta tarde compartirán detalles sobre su funcionamiento y proyectos que tienen para Guanajuato con la presencia de Hiroyoki Hibino, presidente del banco en México y Kunihiko Yanoshito, director de la firma en nuestro país, directivos que en agosto se reunieron con el alcalde Héctor López Santillana y el titular de Economía, Ramón Alfaro Gómez, para definir los detalles de su llegada.Actualmente la sucursal es atendida por 6 colaboradores y por ahora estará enfocada exclusivamente en clientes nipones, contrario a lo que sucede en su oficina central en la CDMX, donde tienen a clientes mexicanos y extranjeros.Para recordar, en el primer trimestre del año la CNBV autorizó que pudiera funcionar en territorio mexicano Mizuho Bank, siendo la oficina de León la primera fuera de la capital del país.Existen alianzas que sin duda son bastante productivas y una de ellas es la realizada al comienzo del año por la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al frente de Hugo Varela Flores, y el IMSS Delegación Guanajuato que dirige Sergio Santibáñez.De esta alianza surgió la idea que en transporte particular se lleven mastógrafos a empresas de Guanajuato para que las empleadas e incluso los colaboradores que quieran ocupar el servicio para sus esposas (que cuenten con seguro social), puedan realizarse una mastografía con la finalidad de prevenir cáncer de mama.Ayer por ejemplo fue el turno de las mujeres que laboran en la planta de Ferrero en San José Iturbide.General Motors y Gamesa son otras empresas a donde ha llegado este servicio de mastografías, cuyos resultados son entregados posteriormente y en los casos que resulten positivos, la paciente será vinculada al IMSS para su atención.Para usted estimado lector que se preguntaba cómo va la construcción de la planta Michelin en León la respuesta es en tiempo, de los dos permisos pendientes que les dimos cuenta en julio que es el de agua y luz, la primero ya está resuelto, el segundo aún no.En capacitación, al menos al interior de la Escuela Michelin instalada en el Centro Especializado de Alta Tecnología del IECA León (esperan que el próximo pueda ser inaugurado en el Desarrollo El Potrero), han formado a 124 ‘michelines’ a través de 14 capacitaciones.Para la Escuela Michelin, el IECA invirtió 6 millones de pesos para el acondicionamiento, y la llantera un millón 200 mil dólares para equipamiento y la propia operación.Ya que hablamos del IECA, buscando aumentar el número de personas capacitadas para atender las necesidades de industrias como la del cuero-calzado y automotriz, el Instituto Estatal de Capacitación dirigido por Juan Carlos López Rodríguez, construyó cinco núcleos tecnológicos dentro de los planteles de Villagrán, San Miguel de Allende, San José Iturbide, San Francisco del Rincón y Silao, con una inversión de 70 millones de pesos.Los núcleos son proyectos nuevos que abarcan una construcción de 600 metros cuadrados cada uno al interior de los planteles, siendo su objetivo abastecer la demanda de capacitación de los parques industriales que se construyen alrededor de esos municipios.Los núcleos de San Miguel de Allende, Silao y San Francisco del Rincón ya están listos, mientras que los de San José Iturbide y Villagrán se encuentran en proceso.En estos núcleos la apuesta es capacitar entre 800 y mil personas al año, sobre todo involucradas en personal operativo de las empresas y de nivel medio superior y superior, cantidad que representa un 5% más de lo que normalmente atiende el IECA en sus planteles.Para terminar, Holcim México se convirtió en la primera empresa que obtiene la Declaración Ambiental de Producto (EPD por sus siglas en inglés), para su concreto premezclado de alta especialidad suministrado en el proyecto del NAICM.La compañía de origen suizo dedicada a la industria cementera compartió que Labeling Sustainability Inc., fue la responsable de desarrollar el análisis de Ciclo de Vida y Declaración Ambiental de Producto (LCA y EPD por sus siglas en inglés), y el Institute for Environmental Research and Education el encargado de verificarlo, ambos con sede en Washington.