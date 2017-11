Publicidad

La vida, señoras y señores, yo no la entiendo. Nada. Un día puede estar todo muy bien, y otro parece que son la última media hora de la película de Titanic: un despropósito. Me dijeron que con los años iba a entender mejor las circunstancias que acontecían a nuestro pequeño mundo; pero era una mentira.Y a mis pocos años de madurez (si no es que son días) puedo intentar establecer que la vida, señores y señoras, es cuestión de intentar.Pero intentar de verdad, que las medias tintas no me van. Intentar con todo lo que se tiene, con todo lo que se es, con todo lo que se espera ser. Intentar mejorar es un concepto demasiado abstracto para volverlo realidad.¿Y qué significa intentar? Creo que intentar, fuera de la ficción, se traduce en esfuerzo y mucho sueño. En caer y levantar. En sembrar sin cosechar durante un tiempo. No todo es como en las películas donde la protagonista tiene 10 minutos de esfuerzo y media hora de aplausos. No, no, y no.Y aún así, estos conceptos son tan ambiguos como las promesas hechas al aire. Así que, si algún día tengo que describir qué significa intentar, pensaré en la gente que me mostró en acciones lo que es de verdad.Intentar crecer profesionalmente es lo que hace mi amiga C. al dejarse la piel por el proyecto en el que está trabajando muchas horas de más. Intentar mejorar mi ciudad es mi amigo J. que no para de lograr pequeños cambios que hacen una gran diferencia en la sociedad sin contar las horas de sueño que le debe a su cama. Intentar seguir tu sueño es mi amiga M. que dejó el sueldo de una multinacional y se aventó a hacer crecer su propia idea.Pero fuera romanticismos. Conozco sus altas y sus bajas. Los días de mal humor por los proyectos truncados, las horas de sueño robados, las frustraciones de los comienzos y los días de tocar y tocar sin que ninguna puerta se digne a contestar.Intentar no es ir de paseo a la pradera, sino minutos de mucha espera y de mucho, mucho caminar.Intentar es dar lo mejor de sí aun cuando lo que más se nos antoje es encerrarnos en nuestra cueva y ver una serie de un tirón.Intentar es salir de la zona de confort.Así que, habrá algún día que intente más que otros. Habrá algún día que no intente en lo absoluto, pues, porque todos tenemos épocas grises. Pero si algo he aprendido es que mañana se puede volver a intentar, siempre y cuando sea de verdad.