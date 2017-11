Caen 12 por narcovideo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Procuraduría General de Justicia del Estado ha detenido a más de 12 personas que participaron en la creación de un video donde se hizo alusión a un cartel de crimen organizado en Guanajuato, además de lograr abatir a una persona más en Acámbaro, señaló el procurador Carlos Zamarripa Aguirre.En redes sociales circuló un video donde un grupo grande de personas armadas que hablaban sobre la presencia de un supuesto cartel delictivo en la entidad.“Espero que la federación, que es la única que tiene la facultad de poder llevar a cabo las investigaciones por delincuencia organizada esté llevando a cabo esta tarea, nosotros en lo que nos corresponde, a través de este video que se difundió en diversas redes sociales, hemos podido capturar a una serie de personas que están inmersas en este video”, dijo.El Procurador refirió que muchas de las personas que participaron en este video fueron llevadas para tener un grupo más grande, pero no por ser partícipes reales de este supuesto cartel.Zamarripa indicó que más del 90% de los homicidios cometidos en Irapuato y Salamanca durante los últimos meses, han sido por lucha entre grupos del crimen organizado, en delitos del orden federal como droga y huachicol.Comentó que se han judicializado diversos casos, y que la mayoría corresponde a homicidios entre grupos delincuenciales que están en disputa.“En el Estado no podemos generalizar por una sencilla razón, hay génesis criminológicas en cada uno de los municipios, algunos son coincidentes pero sin duda no tan marcado como ha sido en Irapuato y Salamanca, que es un tema específico”, dijo.Comentó que la refinería y los más de 500 kilómetros de ductos que pasan por este territorio, han contribuido como un atractivo para la delincuencia en temas de robo de hidrocarburos, que tienen como consecuencia la pelea entre grupos.