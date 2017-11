Hallan muerto a secuestrado

Publicidad

Un hombre secuestrado el martes en La Martinica ayer fue encontrado muerto en la colonia San José el Alto.En las primeras investigaciones autoridades encontraron que tenía heridas de bala.El cuerpo de Ernesto Martínez Campos estaba en un baldío de la calle Niños Héroes, entre el bulevar Aeropuerto y la calle principal de San José el Alto; vecinos lo hallaron a las 11:15 de la mañana.Allegados a la familia de la víctima comentaron que ésta trabajaba para Petróleos Mexicanos, pero este dato no fue confirmado por las autoridades.Ayer empleados de una empresa ubicada en la calle Niños Héroes reportaron un auto Tiida mal estacionado, se encontraba ahí desde el martes en la noche.Vecinos aseguraron que luego de escuchar disparos vieron salir a varios hombres de esa calle hacia la principal, enseguida subieron a una motocicleta y a una camioneta roja; no sospecharon que se había cometido un homicidio.La Secretaría de Seguridad Pública informó que se les reportó la privación ilegal de la libertad de Ernesto, ocurrida a las 2:43 de la tarde del martes en la calle Olimpo de la colonia La Martinica.Testigos dijeron a policías que un hombre con arma de fuego obligó a la víctima a subir a su propio automóvil, un Tiida con placas del Estado de México.Los policías lo buscaron, pero no dieron con su paradero.La noche del jueves familiares contactaron a un abogado para que los asesorara legalmente en la búsqueda, además presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición y quedó registrada en la Agencia 5 con el número de carpeta de investigación 120785/2017.Tres días después el cuerpo de Ernesto fue encontrado en el baldío de San José el Alto, con al parecer heridas de bala en el pecho; su auto estaba estacionado en la banqueta.Agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar y tras confirmar que ahí se encontraba un cuerpo dieron aviso al Ministerio Público.Agentes de la Unidad Especializada en Homicidios estuvieron en la escena para recabar la declaración de los testigos.Peritos de la Subprocuraduría de Justicia acudieron a la escena para recabar indicios y finalmente el cuerpo de Ernesto fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense.Familiares fueron citados para rendir su declaración por segunda vez, que se integraría a la investigación para tratar de dar con los responsables del homicidio.