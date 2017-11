Ser mejores no basta

Publicidad

A pesar de lograr victoria de 2 -1 ante Alebrijes, Celaya no logró avanzar a la final.Celaya tuvo vida en el primer tiempo, alrededor del minuto 15, cuando en un tiro de esquina que mandó Ángel Reyna, el balón llegó a Rodolfo Salinas quien remató potente cabezazo para hacer el 1 a 0.Celaya no bajó la revolución del encuentro y se fue al ataque durante el primer tiempo, Alebrijes tuvo pocas oportunidades de gol, pero cuando llegó fue peligroso. Celaya se fue con ventaja al descanso.Para el segundo tiempo Celaya fue intenso pero no logró controlar el ataque de Alebrijes, al minuto 55 Madrigal dio el gol a Alebrijes que lo puso en la final. Entró al área y disparó y venció a Roldán.Celaya e fue al ataque de nuevo y en minutos logró hacer el segundo gol y con la esperanza de tener el tercero.Alfredo Moreno mandó pase filtrado a Toloza, el ‘Negro’ se perfiló en el área, al ver al portero Hernández, mandó pase a Reyna en el área y esté remató para hacer gol.Los Alebrijes se encerraron para resguardar su ventaja y Celaya buscó por todos lados hacer el tercero que le diera la chance de jugar una final.