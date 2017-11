Incumpidos y consentidos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A pesar de que no cumplir con los tiempos que establecen para acabar obras públicas, el gobierno municipal de Celaya ha otorgado contratos millonarios a constructoras de la familia Balderas Carrillo.Prueba de ello es que la empresa Sistema Autotransporte, Maquinaria y Construcción, que lleva cuatro meses de retraso en la obra del eje Manuel J. Clouthier, recibirá más 23 millones de pesos, de acuerdo con el contrato, del que AM tiene copia.Dicha empresa está representada por Lorena Balderas Carrillo, pariente de Toribio Balderas Carrillo de la empresa Mueve Tierra.Lo que hasta el momento no se define es la sanción que recibirá, derivado de la tardanza de la obra.En el caso de la empresa Mueve Tierra, también lleva un retraso de cerca de 8 meses en los trabajos que realiza en la Glorieta de los Fundadores.Para esta obra, el Municipio destinó 23 millones de pesos del dinero de los celayenses, pero sólo ha sancionado con 100 mil pesos por sus retrasos.Esta compañía en 2015 también ganó una millonaria licitación por la construcción del estacionamiento subterráneo del Parque Morelos, la cual se presupuestó en 65 millones de pesos.No obstante, el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, no quiso descartar que la encargada del eje será contratada de nuevo.“La licitación se hizo con toda transparencia. Ellos ganaron la licitación, sí lo posterior ha sido una situación debido a que no han venido cumpliendo con los tiempos, y en ese sentido se les sancionará.“Hemos entendido las razones en un momento dado de un retraso aceptable, pero ahora ya no estamos en esa situación, esperemos que se concluya en este mismo mes”, sostuvo el edil.