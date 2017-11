Jóvenes tienen el poder

Publicidad

Jorge Zarza, conductor de TV Azteca y Felipe Canchola González, director de la Confederación de Periodistas, coincidieron en que en los jóvenes está la decisión en las próximas elecciones y para ello deben informarse a detalle.“Es un proceso y hago hincapié en que se deben de adentrar, especializarse en los procesos electorales” externó el director de la Confederación de Periodistas.Respecto a la gran cantidad de candidatos independientes resaltó que ha sucedido porque cada partido han decepcionado a los electores y dijo que las alianzas hacen que pierdan identidad.“¿Cómo podemos concebir la alianza de un partido que rechaza el aborto con otro que ha impulsado el mismo proceso? Hay una contradicción de ideologías, pero lo hacen para no perder su poder, perdiendo su identidad ideológica”, resaltó.A su vez, Jorge Zarza externó que cerca de 14 millones de jóvenes tendrán la mayoría de edad para estas elecciones, y que el rumbo está en sus manos.Externó que el gran problema es que a la juventud no le interesa el tema, no está en su top de acciones a realizar.Exhortó a que se deben de informar, acercarse, porque el tiempo está más cerca, teniendo el poder y la decisión en sus manos.