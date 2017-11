Perderían 35 mdp del PGO

Publicidad

Al menos 35 millones de pesos del Programa General de Obra (PGO) de Celaya están en riesgo de perderse por no ser utilizados.Según datos de la Comisión de Obras Públicas, el recurso de dicho programa en 2017 fue de 174 millones 747 mil 301 pesos, los cuales tienen vigencia hasta el 31 de diciembre.De éstos, el 80 % está contratado y el 20 %, equivalente a casi 35 millones, no se han utilizado, por lo que de no hacerlo, el Municipio perderá el monto.Sólo el 41 % del total corresponde a obras ya terminadas, es decir, poco más de 71 millones de pesos.La regidora panista, Adriana Audelo Arana, presidenta de la Comisión de Obras Públicas se dijo preocupada por el riesgo de perder los recursos.“De entrada si no se da cumplimiento a esta disposición nos van a pedir el recurso. El concepto es devengar, el recurso debe de estar devengado”, comentó.“Se le volvió a reiterar al director de Obras Públicas que tenemos que cumplir esta disposición, y que va a ser muy lamentable tener que regresar recursos”, finalizó la Regidora.