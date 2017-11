Pide más tesis y menos Netflix

Publicidad

Resaltando el poder que tienen los medios de comunicación, Jorge Zarza, conductor y reportero de TV Azteca ofreció una conferencia como parte de la Jornada de Comunicación de la Universidad Continente Americano (UCA).La conferencia titulada: “Medios de Comunicación: El Cuarto Poder” trató un poco de la vida del conductor, cómo fue que inició en el periodismo y aconsejó a todos aquellos que quieren seguir en ese camino.“A veces creemos que es ignorante el que pregunta, pero es más el que no lo hace” externó el conductor.Cuando se le dio la oportunidad de trabajar en TV Azteca, hace 22 años, le encargaron una entrevista, de ahí aprendió la lección: Nunca llegar con las manos vacías, tener un plan b.“Siempre nos preguntan ¿puedes o no puedes? El dejar de intentarlo es el verdadero fracaso”, mencionó.La despersonalización es otro tema del que habló, dijo que siempre debe haber una empresa que nos respalde.“Sin ella no son nadie, pero tampoco se debe absorber, lo importante es la persona, que te reconozcan por lo que sabes, no por de donde vienes, que sepan tu nombre y no sólo el de la empresa; nosotros hacemos la empresa y viceversa” relato.Compartió que una cualidad fundamental que debe tener un periodista es saber ver y oír, analizar y observar con detalle cada situación que se tenga enfrente, Jorge Zarza lanzó al público la pregunta: “¿Que estás viendo actualmente, y de verdad lo ves?”.Exhortó a los presentes a que si empezaron una carrera, la concluyan, “más tesis menos Netflix” resaltó.“Cada uno de los que están aquí es afortunado. Por cada estudiante 100 chicos más no tienen esa oportunidad; sean cumplidos, hagan valer su lugar por todos aquellos jóvenes que no podrán estudiar una carrera por muchos motivos”, finalizó.