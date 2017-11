Fábulas de bolsillo

Publicidad

¡Saludos atentos! Esta columna dedicada a la recomendación de libros para niños está por cumplir diez años de existencia. No puedo cuantificar cuantos amigos ha conseguido. ¿100? ¿Mil? ¿10,000? No lo sé. Lo que sí aseguro es que cada día gana algunos. Este sencillo libro recomienda dos fábulas con unas cuantas líneas cortas. Leamos la primera: El Perro y el Lobo. “El lobo Lobín tenía un hambre horrible. Cogió un saco vacío y salió a ver si conseguía cazar algo. Llevaba tres días sin probar bocado. Al pasar al lado de una granja y oír el cacareo de las aves de corral, ¡decidió entrar! ¡Sin imaginarse que el granjero andaba por allí! Cuando estaba a punto de coger una gallina, se abrió la puerta ¡y entró el granjero con un palo! -¡Si te vuelvo a ver por aquí, te vas a arrepentir! – gritaba el granjero, apaleando al lobo. Dos horas más tarde, dolorido aún por la paliza del granjero, se cruzó con unos pastores, que lo apedrearon sin piedad. -¡Qué mala suerte! – se lamentaba el lobo. Entonces vio a unas abejas haciendo miel. Cogió un palo para tirar el panal, pero… ¡las abejas se enfadaron y empezaron a picarlo. ¡Ay! ¡Ay, ay! Se quejaba. ¡Cómo pican! Corrió hacia el río y se metió en el agua. Por la tarde, decidió ir a buscar a un cubo de basura. ¡y encontró un huesecillo de pollo! Pasaba por allí un perro que, al verlo, le preguntó: ¿Qué haces rebuscando en la basura? -haz como yo: te buscas un amo, ¡y ya está! Sólo tienes que dejarte atar de vez en cuando. -pues yo prefiero pasar hambre algún día, pero que no me aten. ¡Será que no somos todos iguales!” Leamos la segunda: Los Tres Amigos y el Lobo: “Para protegerse del lobo, un ratón, un conejo y un tejón decidieron hacerse una casa cada uno. El ratón la hizo de paja, el conejo, de madera. Y el tejón, de ladrillo. Unos días después, cuando el lobo estaba a punto de atrapar al ratón, éste corrió a refugiarse en su casa. Pero no le sirvió de nada: ¡el lobo la derribó de un soplido! El ratón huyó para esconderse en casa del conejo. ¡Que viene el lobo! Dijo, casi sin respiración. Al ver que aquella casa tampoco parecía muy sólida el lobo se alegró mucho: menudo festín me voy a dar. Dijo, relamiéndose. ¡Aunque tuvo que soplar un poco más que en la casa de paja, el lobo derribó la casa de madera en unos segundos! Cogió al ratón y al conejo y dijo, muy orgulloso: ¡Sólo me falta el tejón! Metió a los dos amigos en un saco, lo ató y se fue a la casa del tejón. Sopló, resopló y volvió a soplar, pero no le sirvió de nada. Al ver que no podría derribar aquella casa, el lobo cogió una escalera ¡para entrar por la chimenea! El tejón, al verlo, puso un caldero de agua al fuego ¡Y el lobo se cayó dentro! Le ardía tanto el rabo, ¡que tuvo que salir corriendo al río, para refrescarse! Entonces, el tejón liberó a sus amigos. -gracias- dijo el ratón- nos has salvado la vida. Y no volveremos a holgazanear nunca más añadió el conejo”. Si cuidas una abeja, habrá más miel en el panal. Si cultivas un rosal, habrá más flores en el jardín. Si siembras un grano de trigo, habrá más pan sobre la tierra”. Nos leeremos en la próxima. Otro pilón filosófico: “Busca siempre el lado luminoso de la vida; si no existe, frota hasta que brille”.FICHA TÉCNICATÍTULO: Fábulas de bolsillo.EDITORIAL: Saldaña.PRECIO: $25.00CAPTURISTA: Carmen Cabrera.