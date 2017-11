Indignantes altos sueldos de funcionarios públicos

Publicidad

Vivimos en un país tan injusto y con tanta desigualdad económica, que parece irreal o una pesadilla lo que estamos viviendo. Por un lado está la clase dorada: los funcionarios públicos y por el otro está el pueblo ganando, en su mayoría, uno o dos salarios mínimos.Los funcionarios públicos de niveles medio y superior, ya sean municipales, estatales o federales, ganan muy por arriba de alguien similar que trabaje en la iniciativa privada, sobre todo los directores de departamento y niveles superiores. ¿Cómo es que se desasociaron tanto los sueldos de los supuestos servidores públicos y lo que se gana en la iniciativa privada? Prácticamente hay una barrera entre los que trabajan en el gobierno y los que laboran en las empresas particulares. Y aparte de estos altos salarios, los funcionarios le entran duro a la corrupción y es posible que superen, con lo ganado “abajo del agua”, el alto sueldo que indignamente perciben.Todo un caso que no solamente es indignante sino hasta criminal, es el de los ministros de la suprema corte (con minúsculas porque no se merecen las mayúsculas) que ganan más de ¡600 mil pesos! Mensuales. Esto es como 300 veces el salario mínimo. Esto es inédito y sin paralelo en el mundo. En ningún país del planeta los ministros ganan tanto. Ni en Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Francia, Italia, etc. Ganan algo semejante, pero aquí lo grave es que pocos en México hablan o se manifiestan en contra de esta tremenda injusticia social. Esto es un crimen, considerando que más de la mitad de la población está en pobreza y el 50% de ella vive en extrema pobreza. No hay nada que pueda justificar esto. Como argumento alegan estos ministros que se requiere que ganen altos sueldos para que estén blindados en contra de la “mordida” y corrupción. ¡No! esto no es justificable porque con estos altos sueldos ya de hecho y por derecho, son corruptos. Les debería dar vergüenza ganar estos altos sueldos. A ellos se les debe acusar de corruptos y manifestarse en contra de estos altos salarios que ofenden a un pueblo pobre en su mayoría. Creo que esta es una urgente asignatura pendiente que debemos de retomar los ciudadanos y acabar con esta injusta situación.En el caso de los legisladores ya todos sabemos los altos salarios que se auto asignan. Un diputado gana una dieta mensual de 74 mil pesos, 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa”, 28 mil 772 pesos para “atención ciudadana”. Total, se llevan los angelitos cada mes 148 mil 558 pesos libres de impuestos. Y claro, no faltaba más, adicionalmente se les pagan boletos de avión, viáticos, fondos de ahorro, seguro de salud, y naturalmente su gran aguinaldo o bono navideño, aunque sean ateos. Cada uno de los 500 diputados federales tiene asignado al año 2 millones 802 mil 324 pesos y ya todos sabemos que hay una sobrerrepresentación de 200 diputados plurinominales, quienes llegan a una curul sin hacer campaña política, sin despeinarse. Debemos unirnos para eliminar a los diputados pluris. No tienen razón de ser y son vampiros que nada más van a chupar del erario público.En el caso del sueldo de los senadores, hay una sospechosa confusión y tergiversación de cifras, como si se avergonzaran de ganar lo que no merecen y dan cifras menores a lo que realmente ganan, pero el Diario Oficial de la Federación informa que la dieta mensual es de 236 mil 67 pesos. Y al término de esta legislatura se van a dar un bono de despedida de 2 millones y medio de pesos, libres de impuestos. Como se ve, el caso de México es sumamente grave, los altos funcionarios y legisladores hacen lo que quieren, se dan cuantiosos sueldos y bonos y los ciudadanos lo vemos como “normal”. Y también tienen una sobre representación, en total son 128 que pagamos los mexicanos, cuando debería ser uno por estado o sea 32. Por eso estamos como estamos.POSDATA UNO.- Ya estamos a fin de año y solamente una dependencia, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno del estado, apenas ha ejercido un 37% del presupuesto asignado. De 3 mil 728 pesos asignados, solo ha ejercido mil 360 millones de pesos, por lo que le queda por ejercer 2 mil 301 millones de pesos. Y la de Obra Pública está en forma similar. ¿Ya está haciendo su ahorro el gobierno de Márquez para apoyar a los candidatos panistas para la campaña electoral del año que entra?POSDATA DOS.- El miércoles pasado la Secretaría de Hacienda recomendó, que no obligó, a los bancos a bajar las comisiones que cobran. Ya he señalado reiteradamente, en anteriores artículos, que no son sólo las comisiones, sino que el margen de intermediación financiera es de los más altos del mundo, si no es que el más alto. Pagan al ahorrador un 6% de interés anual, pero cobran al que prestan hasta más del 100% anual. Esta es una de las correcciones que se debe hacer a nuestra economía, para poder incentivar la inversión privada.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio