Inhibir el fraude electoral que viene…

En el año de 1991 el PAN logró finalmente derrotar al PRI en Celaya, pues pudo inhibir el fraude electoral que siempre le había recetado;Y menciono finalmente, ya que anterior a estos comicios la mapachería de ese oficialismo tricolor siempre se había salido con la suya, en particular durante la década de los 80´s.Así, las militancias panistas de ese entonces se comportaban con admirable celo cuidando todas las casillas, e inhibiendo en buena medida esos infames fraudes.Y es que los fraudes electorales de ese entonces eran bastante burdos, ya que las condiciones así lo permitían; esto es, con base en un padrón de electores recortado para muchos, y muy amplificado para otros, los tramposos mapaches;Además operado por las mismas autoridades comiciales y de mesas de casilla, todas ellas involucradas en las chapuzas.Las formas de estos fraudes y sus denominaciones parecían sacadas de la picaresca: “carruseles”, “tamales”, “urnas embarazadas”, “alquimias”…Pero los fraudes se fueron adaptando conforme a las coyunturas propias de cada elección; primero, cuando las oposiciones no contaban, como fraudes meramente cosméticos para inflar cifras de votación, ante el desaire de un nutridísimo abstencionismo;Después, cuando las oposiciones se organizaron y la gente empezó a votar por ellas, los fraudes adquirieron formas más descaradas en la intención de disminuir los votos del adversario, inflar los propios, y robarse las elecciones.Así los fraudes se fueron haciendo cada vez más odiosos y ofensivos a la gente, y más costosos en términos políticos.Pero las elecciones federales de 1988 fueron el colmo y marcaron un hito difícil de superar; fueron un desaseo absoluto.Ante esto, y con una presión internacional cada vez menos dispuesta a consentir los fraudes, el Régimen no tuvo más opción de abrirse a la competencia electoral; y con ellos llegaron las reformas electorales de 1993 y 1994;Ambas reformas determinaron básicamente el sistema electoral que hasta hoy conocemos; esto es, un padrón de electores exhaustivo, autoridades de casilla insaculadas y organismos descentralizados encargados de la organización comicial, supuestamente autónomos.Pero este trípode reformista, que en su momento parecía un impedimento insalvable para la consecución de fraudes electorales, cedió pronto ante la presión misma de los partidos que la auspiciaron;Y es que en la siguiente reforma de 1997 se acordó repartir muchísimo dinero entre los partidos; de este modo se pervirtieron a sí mismos, como a sus reformas anteriores;Así, sometiendo a las autoridades comiciales a sus nuevos y compartidos intereses, regresaron los grandes fraudes de siempre; aunque no con ello las grandes impugnaciones sociales que conocimos.¿Cómo se explica esto? Pues los partidos en la conveniencia mutua de acceder a ese dinero fácil y abundante, irrumpieron unidos en la mentada partidocracia que, como ampliado conciliábulo mafioso y sustituto de lo que fue el PRI de antaño, simplemente los ponía acuerdo;Así los partidos en conjunto encontraron la justa medida en sus beneficios y valores entendidos; esto es, las disputas comiciales se fueron atemperando en un amplio juego de mutuas cesiones…Por esto, en el estado de Guanajuato el PAN ha conservado por tanto tiempo el poder, pues así fue concertado desde un inicio;Y el PRI guanajuatense se ha difuminado como oposición, porque así ha convenido a los intereses del propio PRI;Y por ello los fraudes electorales han seguido ocurriendo, pero sólo dentro de esta connivencia íntima entre partidos; y también sus impugnaciones, pero a un volumen bastante bajo.Esto que parece difícil de creer, no lo es: los partidos de la supuesta oposición, de aquí o de allá, se ofrecen gustoso como vehículo de fraudes en contra de sus propios candidatos; y hay un cúmulo de evidencias al respecto;Y sí esto ya sucedió aquí en Celaya, en los comicios pasados, sería ingenuo pensar que no volverá a ocurrir…@inigorota