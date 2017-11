Luis Miguel estrena disco... sin nueva propuesta

Publicidad

, el disco que ayer lanzó Luis Miguel , es impecable porque tiene una excelente producción combinada con la potencia vocal del artista, consideran expertos de la industria musical.Sin embargo, "El Sol" va a la segura, sin proponer, pese a la expectativa que había en torno a su regreso."No esperaba un disco innovador ni de mucho riesgo porque eso no es Luis Miguel, él es conservador y un clásico. Así es el disco, nada más que muy bien hecho."(En los huapangos y sones) Ahí lo siento más suelto, creativo y gozador; en los otros temas lo siento más como lo mismo del bolero, pero con el acompañamiento del mariachi", consideró el productor musical Kiko Campos.Es su primera producción en siete años e incluyó clásicos de la música vernácula, como "El Balajú", "Soy Lo Prohibido" y "No Discutamos", donde demuestra ser uno de los intérpretes más importantes de México, pero sin sorprender, añadió el compositor Fato."Está bien que haga canciones de cantautores ya hechos, maravillosos, pero él está para proponer. Estaba escuchando la producción, los arreglos son majestuosos, pero son los clásicos."Eso sí me sacó de onda. Te soy honesto, me aburrí, no lo escuché todo, no lo ubico ahí. Si quiere grabar ranchero tiene que ser algo más moderno, con arreglos más frescos", indicó el compositor de "Por Mujeres Como Tú".Para Jessie Cervantes, director artístico internacional de MVS Radio, desde un punto de vista mercadológico Luismi no necesitaba arriesgarse."Tenía que mostrarse sólido, fuerte, con lo que mejor domina. ¿Por qué salir con una canción inédita? Tenía que demostrar lo que es, un artista de primer nivel".Manolo Calderón, productor discográfico y quien trabajó en los sellos Universal, Sony y EMI."Se me hace muy atinado, ya que cierra un ciclo con los álbumes rancheros que ha grabado, porque la mitad del álbum son temas de José Alfredo Jiménez. Los arreglos están fenomenales porque respeta la esencia del original, pero dándole frescura."Ya es un cantante adulto contemporáneo, el disco está perfectamente bien dirigido a su mercado natural, pero puede conectar con nuevas generaciones", afirmó.Según Carlos Muñoz "Chicken", locutor de Mix 106.5, el material no es innovador, pero sí de buen nivel."Tiene una voz privilegiada. Creo que lo más importante es que su voz está intacta, pero se me hizo que está regresando a una cuestión segura, que sabemos que hace bien. No siento que vaya a ser el soundtrack de la vida de alguien; lo veo como un disco que pones de fondo en una reunión en septiembre."Creo que debería haber regresado a hacer otro tipo de pop, más cercano a lo que hacen sus contemporáneos, incluso artistas más veteranos han buscado refrescar su sonido con ritmos más actuales", sentenció.]]>