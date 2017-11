Publicidad "Ustedes son mis hermanas y las amo. Puede que todos sus sueños se vuelvan realidad. Quiero esto para ustedes. Se volverán realidad, Rose McGowan, Annabella Sciorra", escribió Asia Argento junto a la captura en Instagram.

You are my sisters And I love you May all of your dreams come true I want this for you They're gonna come true @rosemcgowan @iamannabellasciorra Una publicación compartida de asiaargento (@asiaargento) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 10:06 PST



"Mágicos momentos con Asia Argento y Annabella Sciorra #LasMujeresAscienden #Sobrevivientes #EjércitodeRose", publicó Rose McGowan junto a la misma imagen.

Magical moments with @asiaargento & @iamannabellasciorra #WomenRise #Survivors #ROSEARMY Una publicación compartida de Rose McGowan (@rosemcgowan) el 24 de Nov de 2017 a la(s) 5:30 PST



"Hermanas #Vibrasdetribu #Buenproblema Rose McGowan, Asia Argento y yo en el fondo", puso Sciorra en el pie de foto.



"Estoy asustada de Weinstein. No podía pararlo. Fue una pesadilla", dijo la actriz al contar la historia a The New Yorker.

según consta una fotografía publicada en sus redes sociales.En octubre de este año, The New York Times reveló que McGowan tuvo un encuentro con Weinstein en 1997, en un cuarto de hotel durante el Festival de Cine de Sundance, y que llegaron a un acuerdo extrajudicial por supuesta violación.Tras la publicación, la estrella de Hechiceras, confirmó, en la red social, que había sido violada por Weinstein e inició una campaña en su contra.Argento más tarde acusó a Weinstein de realizarle sexo oral a la fuerza a finales de la década de los 90.El productor actualmente está bajo investigación por la Policía de New York, Los Ángeles, Beverly Hills y las autoridades de Reino Unido.