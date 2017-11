#PorSiNoLoVieron

En su juego de ayer los diablos iban abajo en el marcador y con goles de Fernando Uribe y Pablo Barrientos ¡le dieron la vuelta al marcador en 3 minutos! Así el marcador final fue Toluca 2-1 Morelia.

⚽️⚽️ pic.twitter.com/CIvFdgyp9R — Diablos de Toluca (@DiablosdeToluca) November 23, 2017

El reto de salir del descenso acostumbró al Morelia a disputar compromisos importantes.El zaguero purépecha, Carlos Gerardo Rodríguez, aseguró que luego de salvar la categoría el semestre pasado, a la Monarquía se le avivó la sed por trascender y esta noche en el Morelos tendrá que disputar un encuentro a muerte para arrebatarle a los Diablos el boleto a las Semifinales."El equipo se acostumbró a hacer grandes partidos, se acostumbró a ganar. Es un equipo con ambición, con ganas de ir creciendo, si bien el torneo pasado nos salvamos del descenso, ahora tenemos la oportunidad de buscar el campeonato. El equipo trabaja fuerte para enfrentar esta etapa del torneo y somos conscientes de que tenemos una gran oportunidad adelante y que no podemos dejarla escapar", declaró a CANCHA el defensor.El ex jugador choricero destacó que la tenencia de la pelota y la seguridad en la zaga fueron lo que sacó a flote al equipo durante el torneo y apelarán a esa misma fórmula.Pablo Barrientos, quien le dio la victoria al Toluca con su gol al 93', declaró que tiene fe de que su equipo llegará lejos."Tenemos la ilusión de eso, para eso entrenamos pero bueno, veremos hasta dónde llegamos, sinceramente le tengo mucha fe a este equipo, ojalá que podamos conseguir el objetivo que todos queremos. Cómo se entrega el equipo, cómo se entregan los jugadores, creo que eso es importante", comentó.Morelia vs. TolucaIda: 2-1Estadio: MorelosÁrbitro: Óscar Macías