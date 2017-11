León no debe desesperar

Publicidad

El volante mexicano Luis Montes dijo que el León no debe caer en desesperación por anotarle rápido a Tigres, esta noche en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2017Tras empatar 1-1 el jueves en la ida, el León se meterá al estadio Universitario de Nuevo León, casa de Tigres, con el objetivo de ganar por cualquier marcador o empatar por dos anotaciones o más para avanzar a semifinales“La clave será no desesperarnosSabemos que el gol puede caer [de nuestro lado] en cualquier momento“, dijo Montes a medios antes de que su equipo se trasladara a Nuevo León“Vamos con el objetivo de ganar y pasar a las semifinales”, añadió el volanteMontes, quien ha sido campeón con el equipo en dos ocasiones, Apertura 2013 y Clausura 2014, recordó que, para avanzar, su equipo se “tiene jugar el todo por el todo” este sábado en el duelo de vuelta“El 1-0 [para nosotros] hubiera estado muy bien, porque vale el gol de visita y ahora tenemos que ir a ganar“, expresóEl volante, de 31 años y uno de los hombres de experiencia en su equipo, pidió a sus compañeros estar atentos y concentrados en defensa para no aceptar gol y destacó la experiencia en liguilla del técnico de Tigres, Ricardo Ferretti“Podemos ganar”El técnico esmeralda, Gustavo Díaz, se mostró seguro de que “la confianza la tengo en el plantel, que tiene mucha capacidad, mucha jerarquía y saben jugar este tipo de partidos y si hay alguien que le puede ganar a Tigres es León”