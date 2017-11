Descontarán sólo 30% en caseta a capitalinos

El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que para el cierre de su administración, el próximo año, entregará finanzas sanas, además con una reducción en la deuda de la entidad por mil millones de pesos menos.



Agregó, que para el cierre de su administración no se tendrán nuevos impuestos. No se incrementarán las tasas de impuestos. No habrá canje de placas, y se dará un 30% de descuento en la autopista Silao-Guanajuato para los residentes de la Capital.



“Cerraré como gobernador sin haber creado nuevos impuestos. No se incrementan la tasa de impuestos y esto es algo muy importante para la ciudadanía. No habrá canje de placas. Cumplo mi palabra y va un 30% de descuentos en casetas de la autopista Silao-Guanajuato, para los residentes de la capital. Será a través de una tarjeta especial para los que acrediten vivir en la ciudad de Guanajuato”.



También dio a conocer que ya se tiene el presupuesto para un distribuidor vial que conectará la comunidad de Cervera a las Teresas.



“El presupuesto ya está etiquetado de tal forma que el Municipio estará entregando las afectaciones y esto permitirá llevar a cabo la obra. Esto permitirá mover la caseta de cobró hasta el acceso hasta Cervera. Fue un compromiso que hice y que estaré cumpliendo”.



Apuntó que los sistemas de cobro de impuestos se han modernizado un 70%.