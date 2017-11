Logra Turismo reducir fraudes de guías en 90%

Publicidad

El, Salvador Jaime Arroyo, aseguró que las quejas en contra de promotores turísticos por fraudes a visitantes redujeron a un 90% este año.Pues señaló que en 2016 la Dirección de Turismo recibió alrededor depor parte de visitantes, en diversos sentidos, como fraudes por parte de empresas que realizan recorridos turísticos.Han, al menos en noviembre no tuvimos ninguna queja a pesar de que la ciudad se vio rebasada en cuanto a la llegada de visitantes y no tuvimos algún reporte, puntualizó.Sin embargo, la problemática del incrementó deno se ha controlado, pues aún hay personas que prestan servicio de guías sin contar con la acreditación.Por está problemática, comentó que a partir del 2018, por medio de lase trabajará en uncomo forma de medición en la calidad del servicio y estándares de profesionalización.Por ello el director señaló queque no están acreditados, ya que dicha acreditación lleva un proceso de capacitación para poder ofrecer un servicio de calidad.“Las personas que no estén acreditados, no se puede negociar con eso, porque no nos garantiza que se este brindado un buen servicio”, recalcó Jaime Arroyo.Hasta el momento la Dirección de Turismo sólopara brindar servicio como promotores turísticos.