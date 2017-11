Licencias frenan a la tratadora más grande de Latinoamérica en Atotonilco

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales, considerada como una de las más grandes de América Latina y que beneficiará a más de 700 mil campesinos del Valle del Mezquital, tendrá que esperar hasta que el consorcio que la construyó pague licencias a la presidencia municipal de Atotonilco de Tula.Durante entrevista, el alcalde Julio César Ángeles Mendoza señaló que continúan las negociaciones con tal de que las empresas, como Ideal y Carso, paguen licencias de terminación de obra y funcionamiento, cuyo monto, dijo, aún no es cuantificado.Además de que dichas firmas deben cumplir con la construcción de carreteras, drenajes y entregar apoyos a las escuelas de las comunidades de San José, San Antonio y el Portal, aledañas a la planta tratadora, apuntó.La alcaldía revisa si el consorcio adeuda al municipio. “Aún no tenemos el monto pero si deben pagar”.Ángeles Mendoza consideró que la liberación de los permisos puede tardar meses, de acuerdo a la disposición del consorcio.Cuestionado sobre si es una obra importante para el Valle del Mezquital, que durante años ha recibido las aguas residuales del centro del país, el alcalde respondió que la planta tratadora le urge a la Ciudad de México y no a Atotonilco de Tula.Sin embargo descartó que el municipio sea un obstáculo para que inicie labores. “No los estoy frenando”.