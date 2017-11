“No juego con dos cachuchas”: Flores Cervantes

Publicidad

Hugo Eric Flores Cervantes, líder nacional de Partido Encuentro Social, declaró que no juega con dos cachuchas, ya que no es Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN. “O soy presidente de partido o soy candidato presidencial”, sentenció.Al finalizar el informe de actividades del diputado federal Alejandro González Murillo, el dirigente fue cuestionado sobre las candidaturas presidenciales en su partido.“Yo solo soy dirigente del partido, yo no juego con dos cachuchas, no soy Ricardo Anaya, o soy presidente de partido o soy candidato presidencial”, contestó a los medios de comunicación.Flores Cervantes aseguró que hay varios candidatos en su partido y algunos de ellos generarían mucha presión a los demás aspirantes presidenciales.Comentó que Margarita Zavala decidió ir bajo una candidatura independiente por la presidencia del país y respeta su decisión, pero el dialogo político con ella continuará, para seguir construyendo fuerzas políticas.