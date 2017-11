Panteón Inglés, un misterio de Real del Monte

Publicidad

Ubicado en el Cerrro del Judío, la cima de Real del Monte, Hidalgo. El Panteón Inglés fue construido en 1851, donado por el inglés Thomas Straffon, ex funcionario de las compañías mineras dedicadas la explotación en el Estado.Este panteón se ha caracterizado a nivel Internacional por la arquitectura y escultura de sus tumbas, hechas de mampostería y mármol con símbolos masónicos. Las lápidas están alineadas de manera perfecta, de poniente a oriente apuntando hacia Gran Bretaña.Este lugar también guarda muchas historia y leyendas, la más famosa es la de Richard Bell; el payaso que no tuvo éxito con su carrera de comediante en Inglaterra, pero en México fue muy popular pues fue el único que logró hacer reír al ex presidente Porfirio Díaz. Cuando mando a comprar su tumba, pidió que esta no fuera alineada en dirección hacia Inglaterra, dandolé la espalda a su país como lo hizo con él.Entre las 758 tumbas, están enterradas muchas celebridades tanto mexicanos como ingleses, irlandeses, holandeses, escoceses, chinos y alemanes.En la entrada del panteón se puede observar la leyenda “Benditos son los que mueren en el señor, el resto es un misterio que debes conocer.