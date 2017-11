PRI celebra día contra violencia hacia la mujer… ¡con zumba y reguetón!

Publicidad

El reguetón, la salsa y la cumbia, llegaron a un costado de las oficinas estatales del PRI, donde una de sus organizaciones celebró el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer con una mega clase de zumba.Tenis, sudaderas, playeras y diademas naranjas con el logotipo del Onmpri tomaron ritmo cuando más de 200 mujeres asumieron sus rutinas, otras no tanto, después de las 9:30 de la mañana del sábado.El escenario fue la cancha deportiva a unos metros de la sede priista. Una lona que aludía a la celebración del 25 de noviembre, un pequeño templete para los instructores y una bocina. ¡Todo listo para la clase!Asistieron mujeres de Pachuca, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala, Zempoala, Ixmiquilpan y Epazoyucan, quienes también participaron en las rifas de una membresía anual al club deportivo Real Sport, así como pants, sombrillas y pases para el gimnasio Gold´s Gym.María Luisa Pérez Perusquía, presidenta del Congreso local, bailó al ritmo de reguetón, salsa y cumbia durante las dos horas que duró el evento. No así las integrantes de Onmpri, que poco a poco desaparecieron entre la multitud mientras las canciones pasaban.Al rimo de felices los cuatro y la mujer del pelotero, las mujeres de todas las edades intentaron seguir a los instructores.La secretaria general del PRI Erika Rodríguez Hernández aseguró: “estamos conscientes que usar una playera naranja no va a eliminar la violencia a la mujer, nunca hemos dicho que es así, estamos llevando el análisis de la reflexión, para que con este tipo de actividades, con una plática o una conferencia, realmente estemos visibilizando lo que no queremos vivir las mujeres”.También acudieron la ex dirigente del PRI Geraldina García Gordillo y la ex candidata a la alcaldía de Pachuca Mirna Hernández.