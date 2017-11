La tercera es la vencida; AMLO se registra el 12 de diciembre

Publicidad

Andrés Manuel López Obrador anunció que el 12 de diciembre se registrará como precandidato de Morena a la Presidencia de la República“La tercera es la vencida”, dijoDurante una gira que realizó ayer por Jalisco, el político tabasqueño apuntó: “Llevo ya seis años sin visitar Tuxpan y me voy a reivindicar, porque quiero hacer desde la localidad de Tuxpan, en el municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco, un anuncio para todo el país“De conformidad con la convocatoria que expidió Morena el 12 de diciembre, me voy a registrar como precandidato a la Presidencia de la República”, indicó durante un evento con simpatizantes de su partidoMinutos después, en entrevista, López Obrador sostuvo que está en su derecho de hacer pública su intención de participar como precandidato presidencial al interior del movimiento político que encabezaRespecto a que el PRI dará a conocer el 18 de febrero a su abanderado a la Presidencia, comentó que los priístas “tienen sus estrategias y ojalá les vaya bien, que no se peleen, que se arregle Carlos Salinas con Enrique Peña, para que decidan sobre los candidatos”Afirmó que Salinas y Peña Nieto no sólo elegirán la candidatura presidencial del PRI, sino también sobre el candidato del frente conformado por PRTD-PAN -MC, “solamente no van a decidir en el candidato de Morena, eso sí lo puedo asegurar”, sostuvoSe le preguntó sobre el mensaje que envió la víspera el Presidente en el sentido de que el candidato del PRI no se elegirá a partir de elogios o aplausos, López Obrador enfatizó que sus adversarios tienen derecho a decidir y que no opinaráRecomendó que no se peleen, que se pongan de acuerdo, “puesto que sabemos que se van a unir en contra nuestra, pero no les va a alcanzar, porque estamos muy bien posicionados y, sobre todo, porque la gente quieren un cambio verdadero”Previamente, ante los militantes de Morena, el tabasqueño dijo que el avance de Morena en todo el país tiene que ver con la perseverancia, la terquedad, no venderse, no claudicar, no rendirse, ni perder la fe, ni las esperanzas y también —afirmó— por el mismo hartazgo del pueblo“Muchos mexicanos obligados por las circunstancias están levantando la cabeza, buscando la salida, porque es insoportable lo que está sucediendo: la crisis económica, la de bienestar social, de inseguridad, de violencia y por eso millones de mexicanos están decididos a buscar un cambio verdadero, una transformación y eso explica el crecimiento de Morena”, dijo el políticoDeclaró que el Revolucionario Institucional se fundó en 1929, tiene 88 años; que el PAN también es un partido veterano creado en 1939, tiene 78 años, y Morena con apenas tres años de haberse fundado está en primer lugar a nivel nacionalAnte los militantes de Tuxpan, pidió la unidad de todos los mexicanos, porque la lucha va más allá de los partidos y llamó a tener confianza porque no los traicionará ni les fallará“No me vean como si fuese un político corrupto, no lo soy, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”, sostuvo al decir que tiene tres principios que lo guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo“La pobreza es por la corrupción, la inseguridad y la violencia es por la corrupción; es el problema que más daña al país y tenemos que interiorizarlo, el peor de los ladrones es el político corrupto”, comentó al prometer que terminará con esa situación