Video “Comieron bien señores, porque 50 millones de mexicanos no” reclamo ciudadano a Diego Fernández y Carlos Romero Deschamps

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En las redes sociales circula un video, en donde una persona increpa en el restaurante Cuchilleros, ubicado atrás del edificio del Senado de la República, en la Ciudad de México, a Diego Fernández de Ceballos Ramos, excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional y actual representante personal de Ricardo Anaya Cortés, presidente Nacional del PAN, ante el Frente Ciudadano por México (FCM), Carlos Antonio Romero Deschamps, senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).– “¿Comieron bien señores?”, preguntó la persona que grabó el breve video de 32 segundos de duración.– “Muy bien, muy bien”, respondió “El Jefe Diego”, quien se encontraba acompañado de Deschamps y otras dos personas más.– “50 millones de mexicanos no, fíjese, eh”, recriminó el ciudadano que realizó la grabación con la cámara de un teléfono móvil.– “Así es esto”, respondió Fernández de Cevallos Ramos, ex senador de la República por el PAN.– “Ah, ¿así es esto?”, reviró el ciudadano.– “Usted no está ni dentro de los 50 millones de acá, ni de los allá”, le espetó “El Jefe Diego”, mientras esbozaba una sonrisa.– “Yo trabajo, no he robado al país, gracias a dios”, reviró, de nueva cuenta, el ciudadano.– “Ah, que bueno (inaudible)”, dijo el ex candidato presidencial panista, que se tomó al menos una botella de vino que se encontraba sobre la mesa.– “Qué lástima, que lástima me da. Pero que bueno, bonita vida, a ver el karma, cómo, cómo le va”, señaló el ciudadano, ante otro dicho de “El Jefe Diego”, que no se alcanza a escuchar en el video.– “Muy bien, con el señor Deschamps”, abundó el ciudadano señalando al legislador priista, que nunca aparece a cuadro y quien nunca ha ganado una elección en su trayectoria política.– “Provecho”, dijo el ciudadano a manera de despedida, y a lo que Fernández de Cevallos respondió con un “Buen provecho”.