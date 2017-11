Alzan la voz mujeres

Publicidad

Dos mujeres compartieron el testimonio de cómo sufrieron de violencia a lo largo de toda su vida y como encontraron la ayuda necesaria para superarlo ayer, como parte de la Conmemoración del Día Internacional en Contra de la Violencia a Mujeres y Niñas.Ambas narraron sus experiencias en un foro realizado en coordinación por el Centro Especializado de Atención a Violencia Familiar (CEAVIF) del Hospital General de Irapuato.Los testimonios anónimos, por respeto a estas mujeres, fueron relatados para invitar a otras mujeres que atraviesan por situaciones como estas a pedir ayuda.El primer testimonio presentado en el auditorio del Hospital corrió a cargo de una madre de familia quien relató como desde que era niña sufrió violencia.“Desde muy pequeña recuerdo que mi madre decía que ella solo era estricta, que me golpeaba porque me amaba. Además me decía yo tenía la culpa por ser rebelde”, dijo.Para salir de ese ambiente familiar, optó por buscar una pareja con la esperanza de ser amada y respetada.“Pronto me fui con mi novio y mi madre me hizo casarme para que no hablaran mal de nosotros. Él es el padre de mis primeros cuatro hijos. Pensé que mi nueva vida sería mejor pero él también me violentó”, relató.Cuando la situación de violencia aumentó, reconoció que se volvió también una madre violenta.“Llegué a pensar en matar a mis cuatro hijos para que no sufrieran. Fui una madre golpeadora”, dijo entre lágrimas.Después de un tiempo se separó de su primer esposo y conoció a su segunda pareja.“Pensé que sería diferente esta vez, pero no, me golpeaba y me insultaba”, dijo.Después de esto llegó al Hospital General donde recibió la ayuda necesaria para afrontar la situación y salir del círculo de violencia.Dío las gracias a su psicologa y al CEAVIF e invitó a las mujeres que se atienden a no abandonar el tratamiento, aunque al principio sientan que no hay mejoría.En el Hospital General de Irapuato, una joven compartió la historia de como fue abusada sexualmente cuando era solo una niña.“Cuando era niña recuerdo que mi padre violentaba a mi mamá. Yo quería ayudarla pero siempre tenía miedo de que me pegara a mí también. Después de un tiempo, al fin mi mamá lo dejó”, narró.Después de la separación, la joven solía vistar a la familia de su papá, quien se salía con sus amigos y la dejaba con su primo Miguel sin decirle a la madre.“Él me invitaba a jugar y yo respondía que sí. Le preguntaba cual era el nombre del juego y él se quedaba callado; recuerdo que no me gustaba, me hacía sentir mal y avergonzada”, recordó.Después de un tiempo su padre le dijo que ya no tenía tiempo para ella.“Por fortuna ya no tenía que volver a esa casa; yo nunca lo hablé porque tenía miedo de que no me creyeran y me juzgaran. Al entrar a la secundaria tuve educación sexual y fue muy doloroso ponerle nombre por fin al ‘juego’ que Miguel tenía conmigo”, dijo entre lágrimas.Estos sentimientos encontrados provocaron en la joven una conducta problemática y rebelde durante su etapa de secundaria.“No podía concentrarme en clases ni hacer bien mis tareas, mi madre habló conmigo, se preguntó del porque mi comportamiento tan extraño, entonces le dije del abuso”, manifestó.Destacó que el miedo fue la primordial causa por la cual al principio no se atrebió a poner una denuncia contra su agresor.“Me trajeron aqui al CEAVIF. La psicológa Magdalena trabajó conmigo y logré entender que yo no fui responsable del abuso. Logré tener el valor de poner la denuncia en el Centro de Atención a la Mujer. Hoy quiero decirles que no están solas que pidan ayuda y que siempre habrá alguien para ayudarlas” finalizó.