Previenen acoso laboral

Para evitar que las mujeres que se desenvuelven dentro de la industria sufran violencia, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM), presentó ayer las medidas que utilizan para prevenir el acoso.De esta manera el SITIMM celebró el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres.“Dentro de los trabajos inmediatos que estaremos realizando hay una campaña en alución a la celebración del Día de la No violencia a las Mujeres (...) el SITIMM establece compromisos concretos en estos posters que están siendo pegados en los tableros de avisos de los 130 centros de trabajo aproximadamente donde este sindicato tiene presencia”, manifestó Alejandro Rangel Segovia, director del SITIM.En estos posters se leen siete puntos donde se explican las metas de la campaña.“La violencia afecta gravemente a la vida de las trabajadoras en todo el mundo, siendo el acoso sexual su forma más frecuente (...), todas las formas de violencia contra las mujeres son inaceptables”, se puede leer.Para finalizar, Rangel Segovia recalcó que esta problemática de violencia de género es un tema que compete a toda la sociedad.“De esos contados casos de hostigamiento que hemos tenido, no nos ha temblado la mano para erradicarlo. Estás medidas las llevaremos para tener cero incidentes de violencia contra la mujer. Es el grano de arena que pondremos como sindicato”, finalizó.