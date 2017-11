Gustavo Díaz, satisfecho con sus jugadores

Publicidad

No hay forma de ponerle un ‘pero’ a la Fiera, al menos desde la óptica de su director técnico, Gustavo ‘Chavo’ Díaz, quien se dijo satisfecho con el empeño puesto de su equipo en los cuartos de final del torneo de Apertura 2017.El estratega uruguayo afirmó que no se puede criticar el esfuerzo de su plantel, porque lo hubo y el partido de vuelta en los cuartos de final, pudo ser para cualquiera… y a ellos, solo les faltó meterla; “Lo tuvimos ahí y tuvimos las posibilidades. Tigres es un gran rival y el ‘Tuca’ es un gran entrenador; estuvimos cerca y solamente nos faltó el gol”.“(Faltó) el último toque, tuvimos las oportunidades en casa y acá también. No hay reproches, cero reproches; era un equipo que cuando llegamos nosotros era muy difícil pensar en la clasificación a la liguilla y ahora llegamos contra un rival con mucha fuerza en el futbol mexicano y supimos pelear”, declaró Gustavo Díaz.Ante la epidemia de lesiones que vivió el equipo durante su recién concluido torneo de Apertura, Díaz hizo hincapié en que éste fue un factor a considerar en la serie final, y que para el siguiente torneo se tratará de planificar con lo mejor posible para de nueva cuenta, pelear por el título.“Nos quedamos muy cerca y ahora hay que reflexionar, para tratar de dar lo que la afición y el club quieren, que es un campeonato. Tenemos para darle mucho al equipo y el equipo a nosotros. Es un equipo de ganadores y ojalá se hagan más ganadores”, concluyó Díaz.