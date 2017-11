¡Revancha en el Volcán!

Publicidad



“En el equipo nadie es indispensable, hay muchos jugadores de calidad. Ya estoy disponible espero aportar a mis compañeros y ayudar en la obtención de la victoria”, aseguró el “Chapo” previo a la salida a Nuevo León.

Dicen que la tercera es la vencida, aunque en Liguilla, León tuvo que escribir una nueva oportunidad, la cuarta, para encontrarse nuevamente con Tigres, ese equipo que en el Apertura 2016, lo dejó fuera de la Fiesta Grande.El Volcán, esta noche y al igual que hace poco más de un año, será el estadio que enmarque el duelo de vuelta de los cuartos de final entre La Fiera y los auriazules, el sexto enfrentamiento que ambos protagonizan en la Fiesta Grande desde la campaña 1992-1993., reconoció Ricardo Ferretti al término del partido de ida en el Estadio León. Una declaración coherente con el 1-1 con el que terminó el duelo y el cual, de cierta forma, otorga ventaja a Tigres con el gol de visitante.Esto, sin embargo, no genera confianza en el equipo norteño, incluso Nahuel Guzmán reconoció que no ve a un León replegado de visita: “Sacamos una pequeña ventaja, ellos (León) tienen que venir a marcar un gol (...) No los veo echándose atrás, tienen un estilo muy similar de local y visitante, atacan”.En el Bajío, por otro lado, el empuje que genera la ilusión de avanzar a semifinales será su bandera, pues las lesiones no le han dado muchas opciones apara buscar variantes.Este de hoy será el cuarto duelo en Liguilla entre felinos, desde que León regresó a Primera División en el Apertura 2012.Montes listo para la vueltaHace casi un año, con un golazo, Luis Montes le dio vida a La Fiera en las semifinales del Apertura 2016. Afortunadamente, León podrá contar con otro de sus amuletos para el duelo de hoy.