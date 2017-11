'Conviven' leoneses con grupos delicuenciales

Publicidad

El asentamiento de bandas delictivas del crimen organizado en León ha incrementado los números de homicidios dolosos y el robo de vehículos en el municipio.De acuerdo al reporte trimestral de incidencia delictiva del Observatorio Ciudadano de León (OCL), de julio a septiembre pasados se registraron 74 asesinatos, mientras que el año pasado se sumaron a la lista 51, lo que representa un incremento del 45%.“Una vez que se asienta un grupo delictivo se expande verticalmente a otros tipos de crímenes, hay que tener cuidado con ello y estar muy al pendientes de lo que sucede. No debemos acostumbrarnos a ello”, dijo ayer Luis Alberto Ramos, presidente del OCL.El robo a vehículos es el segundo delito que más se comete en el municipio. Tan sólo en tres meses se registraron 297 atracos siendo que en 2016 fueron 214, por lo que el crimen se alzó 39%.“En este robo se involucra a dueños de talleres, quienes se encargan de transformar el vehículo; el taller lo pinta, lo arregla, edita el número de serie”, señaló Ramos.Los homicidios culposos y las violaciones tampoco tienen freno. El trimestre patentó 18 casos de violación, mientras que el año pasado fueron 13; y el otro delito aumentó 18% al registrar 79 casos, siendo que el año pasado fueron 67.Ramos mencionó que a pesar de que el robo a casa-habitación disminuyó 2% en comparación con el 2016, hay preocupación en los leoneses porque algunos grupos cobran derecho de piso en las casas para tratar de que les paguen una cantidad con tal de no robarles. Este delito ha registrado 280 casos.Van 668 lesiones dolosas, mientras que en 2016 fueron 724; es decir, este delito bajó 8%. El robo a transeúntes también va en detrimento, pues sólo hay registro de cuatro asaltos.“Son cifras menores las que se reportan, están en cifras negras, no puede ser que vayan cuatro”, dudó el presidente.“En las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya no figuran números de extorsión ni de secuestro; dicen que ya no hay”, desconfió.“La sociedad sigue desconfiando de las autoridades, por ello no denuncian; el 93% de la población prefiere quedarse callada”, lamentó Ramos.Aseveró que las cifras evidencian un Gobierno rebasado.“Solamente la sociedad le va a ayudar. Debemos crear redes de sociedades para hacer un trabajo en conjunto con autoridades para poder salir adelante”.“Pareciera que los grupos organizados somos un estorbo para la parte gubernamental, nuestro objetivo es coadyuvar para disminuir estas situaciones”, finalizó.