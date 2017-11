Evade PRI pago para 30 policías

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La dirigencia municipal del PRI evadió el pago para 30 elementos de Policía que solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la seguridad de los asistentes al concierto del grupo CNCO.Éste se llevó a cabo el jueves en el Poliforum, organizado por el Comité Directivo Municipal del PRI.Según documentos en poder de am, el 9 de octubre este partido solicitó el apoyo de elementos municipales por seis horas; la solicitud fue firmada por el líder municipal, Denny Giovani Méndez Pérez.En respuesta a la solicitud y en base a los cuatro mil 660 asistentes que informó el partido que se esperaban en el concierto, la Dirección de Policía autorizó que apoyaran 45 elementos por el pago de 23 mil 85 pesos.Sin embargo a la hora de que se presentó una copia de la autorización a la Dirección de Fiscalización se descubrió que en ese documento se pedían 15 elementos por un pago de siete mil 695 pesos.De acuerdo con la solicitud los boletos para el evento costaron de 460 a mil 200 pesos, los priístas esperaban ingresos por tres millones 86 mil pesos a los que se sumatrían los obtenidos por la venta de bebidas.Poco más de cuatro mil personas asistieron al concierto.Cuestionado sobre la situación, Denny Méndez señaló que “a lo mejor fue error de captura” de la Tesorería, al no ver bien el número en el documento que se entrega en ese dependencia para liquidar el pago.Explicó que al gestor que se encargó de este trámite “le dan un oficio para que fuera a pagar a Tesorería, donde se indicaban 15 elementos solamente”, y aseveró que no vieron ni el original donde se especificaban los 45 elementos, y tampoco le dijeron por el trabajo de cuántos pagaría.“Ayer (jueves) nos van a buscar y nos dicen que nada más se pagaron 15 y deberían de ser 45. A lo mejor el oficio decía que 45 policías, pero en el documento para pago en Tesorería dice nada más 15”, explicó el líder tricolor.Añadió que una vez en el lugar, y al constatar la naturaleza del evento, los inspectores de la Dirección de Protección Civil decidieron que no se requerían los otros 30 elementos porque había además 50 guardias de seguridad privada.Sin embargo autoridades informaron que los 45 policías estaban ya en el Poliforum y habían comenzado su labor, no se retiraron sino hasta el comienzo del evento.Para aclarar la situación, dijo Méndez Pérez, el martes habrá una audiencia en Protección Civil.