Perdemos millones por canjear terreno

La decisión del gobierno municipal de intercambiar un terreno del fraccionamiento La Campiña del Bosque por el predio de “La Playita” del Parque Metropolitano, propiedad del empresario Oscar Eduardo Ramírez López y dos veces más pequeño, le costó a los leoneses 27.8 millones de pesos.Para esto determinaron contratar una empresa poblana que realizó una “evaluación social” de las propiedades, la cual no es una figura jurídica reconocida, aseguraron especialistas valuadores consultados por, así como representantes ciudadanos en el Cabildo, quienes no aprobaron el movimiento.La administración de Héctor López Santillana decidió cambiar un terreno municipal con un valor comercial de 38 millones de pesos ubicado en el Fraccionamiento La Campiña del Bosque, por uno de 10.2 millones de pesos ubicado en el Parque Metropolitano, propiedad de Ramírez López.El empresario, quién legalmente poseía una parte de la pista del parque con una superficie de 300 metros cuadrados, no concretó ninguna negociación con el municipio y decidió cercar su propiedad de 9 mil 924 metros cuadrados el 18 de junio del 2016.Ramírez declaró durante los días que mantuvo el bloqueo de la pista que para quitar el cercado, el Municipio tendría que pagarle 90 millones de pesos, nueve veces más de su valor comercial real.“El Gobierno nunca quiere pagar daños y perjuicios. Cuánto explotaron mi terreno, por cuántos años percibieron cantidades de rentas, entradas, eventos como el (festival) del globo y muchos más, sumamos eso más lo que vale mi terreno y vamos viendo que me paguen unos 90 o 100 millones de pesos”, indicó el año pasado.El terreno de la Campiña del Bosque que recibió Oscar Eduardo, está dentro de un polígono con una alta plusvalía en la ciudad, rodeado de fraccionamientos y clusters privados, club de golf y lagos artificiales al poniente de León sobre la salida a Lagos de Moreno.El Colegio de Maestros en Valuación de León A.C. catalogó al terreno del Parque Metropolitano como un predio con restricciones de empleo potenciales, basándose en que un “comprador no pagaría por un terreno con limitaciones de uso”, como era el caso de esta propiedad.“El mayor y mejor uso razonable y legal de un terreno baldío se basa: en lo legalmente permitido (uso de suelo), posibilidad física, viabilidad financiera y máxima productividad”, se manifestó en el avalúo.Además, el colegio incluyó otro factor que podría demeritar el valor del terreno en un 10%, ya que se se encuentra dentro de una zona factible a inundaciones cuándo el nivel del agua de la presa se incrementa.“Al factor de comercialización se aplica un demérito del 10 % considerando el NAME (Nivel de Aguas Máximas y Extraordinarias) ya que éste nivel invade una fracción del predio en estudio y es susceptible de inundaciones”.Para la realización del avalúo comercial el Colegio de Maestros tomó en cuenta enfoques comparativos de mercado, costos y de ingresos, basados en principios económicos de sustitución.Por ejemplo en el enfoque comparativo de mercado, consideró que un comprador bien informado no pagará por una propiedad más del precio de compra de otra similar al bien que se está analizando.A su vez en el enfoque comparativo de costos, se estableció que el valor de una propiedad es comparado con el costo de adquisición de una nueva que sea igualmente deseable y con utilidad en funcionalidad semejante.Finalmente en el enfoque de ingresos se tomó en cuenta los valores con relación al valor presente de los beneficios futuros derivados de la propiedad y es generalmente medido a través de la capitalización de un nivel especifico de ingresos.Los maestros en valuación concluyeron que el valor del terreno en el Parque Metropolitano se debía determinar por medio del enfoque comparativo de mercado y acordaron que su precio comercial era de 10 millones 288 mil pesos.Un experto en avalúos consultado por, quién pidió no dar su nombre, aseguró que el terreno en realidad no tiene un valor importante, debido a que prácticamente no se puede explotarlo de ninguna forma y por eso recurrieron a otro mecanismo.“Una evaluación social no es un avalúo, no existe en ningún código ni reglamento de la Comisión Nacional Bancaria, ni de Hacienda, ni de nadie, no existe, es una imaginación”, señaló el valuador.El municipio de León, a través del Comité de Adquisiciones, decidió contratar al maestro en valuación Axel Rodriguez Batres, Presidente del Colegio de Valuadores del Estado de Puebla y representante de la empresa Empraiser.El estudio que realizó la empresa poblana arrojó que adquirir el terreno del Parque Metropolitano es un negocio rentable, porque se generaría un beneficio social de treinta y tres centavos por cada peso invertido.Sin embargo, también concluyó que de no comprar el predio no se generarían situaciones negativas o positivas.“En la situación actual no se identifican externalidades negativas (si el predio sigue en propiedad del actual dueño) ni tampoco se identifican externalidades positivas si el predio es cedido por el propietario, por tal motivo desde el punto de vista social no se pueden identificar costos y beneficios asociados a la inversión o no del predio”, se anotó en el capitulo de conclusiones de la evaluación social.Empraiser basó su evaluación en una encuesta que realizó a los visitantes del Parque Metropolitano, quienes mencionaron que se les debería descontar en promedio un peso con setenta y un centavos de los 12 pesos del precio de entrada, por no poder utilizar las las instalaciones al 100%.Esto en relación a que la pista para actividades deportivas fue bloqueada cuando el dueño del terreno levantó una cerca para limitar su terreno.“El valor actual neto social de la inversión es de 10 millones 125 mil 793 pesos. Esto significa que los beneficios derivados de la adquisición del predio del Parque Metropolitano de León, Guanajuato son mayores a sus costos y por tanto la sociedad se verá beneficiada si el H. Ayuntamiento de León, Guanajuato realiza esta inversión”, se señaló en el documento.Con base en el número de habitantes que ingresan diariamente al parque, se pudo conocer que el beneficio social promedio anual sería de 506 mil 290 pesos.Ante este panorama la tasa interna de retorno social del proyecto se estableció en 13.9%, por lo cual se consideró como rentable la adquisición del predio, generando beneficios marginales sobre la tasa social de descuento de 3.9 %.“En el caso de realizar la inversión en el año 2017, se identificó que la inversión social se recuperaría durante el año 2031, es decir en el año 14 después de su adquisición. Por lo anterior el proyecto de inversión para la adquisición de un predio de 9,927.82 metros cuadrados ubicado en el Parque Metropolitano de León, Guanajuato es socialmente rentable y por lo tanto se recomienda su adquisición”, concluyó Empraiser.Para conocer quién fue el enlace con Empraiser,pidió una entrevista al presidente del comité de adquisiciones Carlos Medina Plascencia, pero se negó a hablar del tema de forma rotunda.“No tengo ya ningún comentario que hacer, cero, ya lo que pasó ya lo comentamos y ya lo dijimos en su momento”.-Solo queremos saber quién fue el que recomendó a la empresa de Puebla.-Cero comentarios sobre eso.-El Secretario de Ayuntamiento nos dijo que el comité había decido que se contratara a esta empresa. ¿Pero dentro del comité quién la recomendó?Felipe de Jesús López Gómez, Secretario del Ayuntamiento leonés, afirmó que la decisión de contratar a a la empresa valuadora de Puebla, fue del Comité de Adquisiciones y la defendió como figura jurídica.El funcionario expresó que también él se mostró sorprendido cuándo le hablaron de la “evaluación social”, pero se convenció luego de escuchar la propuesta.“Déjenme decirles que cuándo yo escuché esto por primera vez en la comisión, a mi también me sorprendió porque yo nunca (lo había escuchado), de hecho cuando vino el consultor fue el que nos dijo, además esta persona colabora con la Secretaría de Hacienda y empezó a explicar, a ver para darle viabilidad a los proyectos de inversión, sobre todo carreteras u obras de infraestructuras muy grandes, se hacen los avalúos sociales, para eso se ocupan”, apuntó el Secretario.Al cuestionarlo sobre quién recomendó a Empraiser de parte del Comité de Adquisiciones para venir a realizar la evaluación en León, respondió que “alguien”.“Cuando ahí se plantea que se visualizara cual iba a ser el valor social que le representaba este terreno a largo plazo, ahí fue cuándo se enteró alguien del comité de adquisiciones (y dijo) ¿Sabes qué? Sí se hacen avaluos sociales, la Secretaría de Hacienda hace avalúos para este... ahhh, pues a ver, pregunten, y tengo entendido que fue cuándo dieron con este despacho de Puebla”, añadió.En la reunión del Comité de Adquisiciones celebrada el 9 de agosto del 2017, donde se decidió la transacción de los predios, los representantes ciudadanos Luis Sandoval Ascencio y Marisol de Lourdes Ruenes Torres, votaron en contra.“Me puse a revisar si este avalúo social tiene algún sustento legal y no lo tiene, las leyes que hablan de indemnización, de pago, de permutas, de convenios, siempre refieren a avalúos comerciales o avalúos fiscales, lo cual nos lleva al tema de qué tanto valor le podemos dar nosotros como comité a un avalúo social que en la Ley no existe, por lo tanto al no tener sustento jurídico creo que es muy complicado para nosotros aprobarlo”, argumentó en su momento Sandoval Ascencio.Entrevistado el representante de los ciudadanos aseguró que advirtió a los miembros del comité sobre el riesgo de aprobar el canje de los terrenos.“Yo les dije, a ver, aguas, ¿no es permuta?, no es, ¿compra venta? No. Va a ser una transacción y yo les dije: ¿Y en base a qué?, porque no existen bases para la transacción. Nos trajeron una tablita esa vez y nos dijeron, El Pollo (Oscar Eduardo Ramírez) nos ganó estos tres juicios, es una terreno que vale 10 millones, uno que vale 300 mil pesos y uno que está en trámite, como 12 millones, nos tiene demandados en responsabilidad patrimonial del Estado por 38 millones y aparte le debemos gastos y costas de los tres juicios como 5 millones”, explicó.Comentó que se decidió contratar a la empresa de Puebla porque se quería evitar un sesgo local de alguien que tuviera intereses ya sea con el particular o el municipio y al parecer, dijo, fue una propuesta del presidente del comité Carlos Medina.En minuta de la sesión de la cualobtuvo una copia, el sindico Carlos Medina comentó: “Tuvimos que localizar al doctor Axel Rodriguez (representante de Empraiser) para llevar a cabo esta evaluación”.Del mismo modo Raúl Martínez, presidente del Colegio de Maestros en Valuación, que estuvo presente en la sesión, se mostró crítico del estudio social.“Dentro de la ley no menciona nada que diga que se tenga que pagar algo a valor social, todo dice que se tiene que hacer a valor comercial, así lo marca la ley, y entonces sí yo quiero, que jurídico me diga: ¿dentro de la Ley dónde dice que que se puede pagar a valor social?