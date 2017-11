Urgen vigilar el Centro

Publicidad

Estudiantes, comerciantes y transportistas demandan más seguridad en las escuelas que se localizan en el Centro Histórico, pues señalan que la impunidad ha generado que aumente los asaltos y robos.“Hay una gran incompetencia de las autoridades encargadas de la seguridad. El alcalde López Santillana no ha puesto a un secretario de seguridad que de resultados y esto lo vemos como ha aumentado la incidencia delictiva, a mí me han asaltado tres ocasiones y sólo en una puse demanda porque pierdes mucho tiempo en el MP y no te resuelven nada”, dijo Juan Bonilla.Agregó que es lamentable que los mismos Fiscales y policías inviten a no interponer denuncia, pues saben que no se resuelve nada.“Me han despojado de mis pertenencias. Solicitas apoyo a la policía y se concreta en anotar sus generales. Te dicen que si logran detener al detenido lo tienen que dejar ir, porque el detenerlo implica un largo proceso. Pura burocracia”, señala Juan quien estudia en la Prepa Oficial del Centro Histórico.Por cierto que este sábado al medio día tuvieron que pasar a los estudiantes de este plantel por la báscula porque se robaron un celular en el interior.“No nos dejan salir porque nos están revisando las mochilas porque hay un celular perdido”, comentó José Francisco.Comerciantes de la zona del centro Histórico señalan que se han visto obligados a cerrar más temprano ante el temor de ser asaltados.“Antes eran pequeños robos de estudiantes. Llegaban y te pedían alguna torta y se iban sin pagar. Ahora llegan y te asaltan con la venta del día, por ello se pierde menos cerrando temprano. He sido testigo de asaltos a estudiantes, sobre todo en la noche”, dice Alejandra García, quien tiene un pequeño negocio de tortas frecuentado pior estudiante.Dijo que a plena luz del día dos sujetos amagaron con navaja a un joven estudiante que a gritos pedía ayuda, pero nadie se quiso meter ante el temor de resultar lesionado.“A los estudiantes les recomendamos estar muy alerta cuando salen de la escuela. Guardar los celulares, y sus pertenencias. Cuando suben al camión sujetar muy bien sus mochilas y hacerse acompañar de uno o dos compañeros, sobre todo si son jovencitas, que son las más indefensas”, dice el profesor Salvador Zárate.De 10 estudiantes entrevistados por am, nueve han sido víctimas de la delincuencia. Les roban el celular, la tableta, y solo uno de ellos presento denuncia.“No tiene caso denunciar. No te van a devolver lo que te robaron. No hay confianza en las autoridades investigadoras. Por ello ha aumentado la impunidad. Es preocupante la inseguridad que está ocurriendo en León”, manifestó Aranza Martínez.Estudiantes y usuarios evitar transitar por las kilométricas escaleras del paradero del SIT de Aquiles Serdán, pues argumentan que ahi son frecuentes los asaltos, y prefieren utilizar “crucero seguro”.Los alumnos señalan que se deben implementar cursos de auto cuidado, “pues desafortunadamente no estamos preparados para enfrentar a los delincuentes”, dijo Juan Bonilla.De acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre del presenta año solo se han presentado 5 de denuncias de asalto con violencia a transeúntes en León y tres sin violencia.En cambio los homicidios dolosos van a la alza. De acuerdo a las cifras del Secretariado de enero a octubre en León se han registrado 977 robos a casa habitación; 1 mil 323 a negocios y 1 mil 91 robos de carros.Además se han cometido 268 homicidios dolosos, 200 con arma de fuego, 32 con arma blanca y 32 de “otras causas”.Las víctimas de asalto no reportan el delito al 911, según declaró el Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña.Respecto a los continuos asaltos que afectados revelaron ante am, dijo no se considera “Zona de Calor”, debido al bajo número de reportes que han registrado en el año, que son 10.“Como tal no nos han reportado asaltos, pero hemos reforzado la vigilancia, lo que sí se pide es que denuncien, porque lo que es el asalto a personas o transeúntes no es muy denunciando. Lo que tienen que hacer primero es llamar al 911”, exhortó.Mencionó además, que la Dirección de Prevención del Delitos ha colaborado con la Universidad de Guanajuato y de la Preparatoria, para trabajar en materia de prevención.Destacó que es de primordial importancia que las víctimas de estos delitos reporten al momento de ocurrido el hecho para así comenzar a focalizar más el patrullaje.“Es cierto también que al detener a la persona presunta responsable del delito, la víctima no procede con la denuncia, este es uno de los delitos menos denunciados y pedimos a la ciudadanía a reportar y denunciar”, refirió.En tanto las personas no llamen al 911 tras ser víctimas de cualquier delito, el registro no ayudará en que los patrullajes y la vigilancia sean continuos.“Pedimos que denuncien primero al 911, porque así focalizamos y ubicamos la zona de calor hacer mayor patrullaje”, dijo.Luego de quediera a conocer la situación que viven los estudiantes de la Preparatoria Nocturna de León y de la Escuela Técnica No. 1 (ETI) que constantemente son asaltados, la Directora de la Escuela de Nivel Medio Superior más importante de León aseguró que reforzarán medidas de seguridad.Pese a que ya existe un convenio para preservar la seguridad de los alumnos con la SSP, la maestra María Eugenia Ibarra, Directora de la Escuela Preparatoria Nocturna aseguró que el primer paso es la prevención, pues algunos jóvenes acostumbran a llevar el celular, los audífonos y hasta las tablets a la vista de todos:“Es importante que todos empecemos a cuidarnos. Se han dado talleres para prevenir estas situaciones, pero también, quiero recalcar que es muy importante la cultura de denuncia. Tenemos un sistema único donde nos conectamos al C5 pero si los muchachos no nos dicen, no podemos hacer nada”, dijo.La maestra dijo que las acciones se han tomado desde hace mucho tiempo, que incluso, el convenio con la Secretaría de Seguridad de León lleva muchos años operando, pero que ayer sábado por la mañana, se reunieron con autoridades para poder reforzar este aspecto:“Estamos muy preocupados por que los chavos son primero y cualquiera está capacitado para ayudarles, incluso quién hace el aseo sabe que debe tocar el botón de emergencia”, concluyó.Daniel Villaseñor, presidente de los Transportistas de León, aseguró que ellos no tienen conocimiento sobre las supuestas amenzas que han recibido las taquilleras de los paraderos “Hermanos Aldama” y “Centro Histórico”, pero que son ellas quienes también tienen el botón de emergencia en cabina, por lo que la conexión con la policía municipal es directa.Luis Enrique Moreno Cortés, director de Movilidad Municipal de León, dijo que se instalarán cámaras de seguridad en los mil 700 camiones urbanos, así como en todos los paraderos del SIT para combatir las bandas de carteristas, asaltantes, y acosadores de usuarios, sobre todo de alumnos.Destacó que hay bandas que operan en algunos paraderos, sobre todo en la zona centro de la ciudad, entre ellos el de Hermanos Aldama, Centro Histórico, Miguel Alemán, Deportivo, que son los demás demanda por los usuarios.Manifestó que se busca combatir los delincuentes a través de una mayor coordinación con las diversas áreas de seguridad pública y aminorar el manejo de efectivo en paraderos a través de la masificación de la tarjeta PagoBús.Moreno agregó que hay dos elementos claves en la modernización de León: el Sistema Pagobús y el Sistema de Monitoreo.El Sistema de Pagobús ya tiene 17 año, y en el de monitoreo tenemos deficiencias en materia de localización, pues sólo se tiene el 60% de vehículos detectados.“Tenemos un sistema de monitoreo que no te da información en tiempo real. No confronta lo programado contra lo que está operando y estar supervisando todos los días 15 mil despachos de corridas de autobús es difícil hacerlo de manera manual, y se requiere información automática”.Agregó que se requiere el tiempo real de los recorridos de rutas, supervisar el comportamiento de los operadores.Manifestó que se instalarán cámaras en los mil 700 autobuses, en todos los paraderos donde hace falta, tanto en el interior, como en exterior, de la primera y segunda etapa del SIT, así como en las 6 terminales y la micro estación.“Todo ello para poder supervisar el trato, el desempeño, y comportamiento de los ciudadanos en el interior de autobuses y estaciones y también colaborar con las autoridades de seguridad para detectar cualquier hecho delictivo.Con ello vamos a colaborar con los Ministerios Públicos para poder detectar bandas o delincuentes recurrentes que están utilizando el SIT, como carteristas, acosadores”, subrayó.