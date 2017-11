PRESUPUESTO 2018

Publicidad

No son tiempos de bonanzas, pero tampoco para ponerse a llorar. Guanajuato dispondrá de un presupuesto inicial de 81 mil 236 millones, que superará en 4 puntos la inflación estimada al 2018.De llamar la atención que para la Secretaría de Desarrollo Social se plantea una reducción del 42%, aunque no quiere decir que así se quede, es de esperar que le compensen con los ingresos excedentes.Los secretarios más contentos son el de Desarrollo Rural, Paulo Bañuelos, con 45% más recursos. Y con más del 20% Finanzas, Nacho Martín; Turismo, Fernando Olivera; y Obra Pública, Arturo Durán.El proceso de la segunda etapa de renovación del alumbrado público de la ciudad sigue su curso. Ayer se realizó la apertura de propuestas económicas y el fallo está programado para el 12 de diciembre a las 14:00 horas. La nueva licitación contempla el cambio de 13 mil lámparas en colonias y comunidades.Para solventar esa etapa el Ayuntamiento aprobó en la pasada sesión solicitar 48 millones de pesos de adelanto de participaciones 2018, del que tiene un techo de hasta 500 millones para lo que decida utilizar.El detalle es que en la primera etapa el ritmo no va de acuerdo al calendario inicial. La renovación de 11 mil 504 luminarias arrancó oficialmente el 10 de agosto y desde entonces el anuncio fue terminar la colocación este mismo año. Desarrollo Social lanzó ayer un tuit de que iban más de cinco mil instaladas, Obra Pública precisa que son seis mil 500. El hecho es que no van a terminar como dijeron.Para el director de Obra Pública, Carlos Cortés, no hay que llegar primero sino hay que saber llegar, y le han pedido a las empresas Vantecnología y Construlita que se ocupen de concluir las instalaciones de cableado, ductos, controladores y postes, en las zonas que ya intervinieron con luminarias. Es un hecho que en la siguiente semana se definirá una prórroga para una nueva fecha en la que se comprometan a terminar.No hay que perder de vista que el proyecto total es de renovar 50 mil luminarias. Todavía falta lanzar otra tercera licitación y colocar casi todo en menos de un año que resta a la Administración. Se trata de una de las pocas obras emblema que presumió el alcalde Héctor López Santillana. Debe hacerlo pronto, y bien. Y no se trata de un problema de recursos, los tienen previstos, sino de garantizar calidad y transparencia.Otro de los fundadores de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León deja su silla. El primero fue José Alberto Castro cuando concluyó la dirigencia de Coparmex y ese asiento lo dejó a Jorge Ramírez. Ahora pasa lo mismo con Gustavo Guraieb, quien terminó su periodo al frente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y su relevo, José Arturo Sánchez, estará en “La Mesa”.Ambos dirigentes empresariales, Jorge y José Arturo, tienen amplia experiencia en la grilla empresarial y política, son sin duda un activo para “La Mesa” que en marzo cumplirá dos años de fundada, y que avanza a trompicones entre otras razones porque las autoridades de todos los niveles no están acostumbradas a sentarse con los ciudadanos no sólo ‘a tirar su rollo’ sino a tomar acuerdos y trabajar.Los principales impulsores de la fundación del organismo que preside una no funcionaria, la rectora de la Universidad Humani Mundial, Rocío Naveja Oliva, fueron precisamente el CCEL, Coparmex y el Observatorio Ciudadano de León (OCL) que preside Luis Alberto Ramos. José Alberto y Gustavo tal vez pudieron pedir quedarse y nadie hubiera dicho no, pero abren paso a más liderazgos.El organismo entra en una nueva fase crítica, el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana por fin arrancó y ahora el reto es demostrar que valió la pena la insistencia por ese fondo que trascienda a los gobiernos. Esta semana el Comité Técnico de Fifosec aprobó el primer contrato por tres años. El consejero Antonio García comparte que esperan firmarlo dentro de los siguientes 15 días para dar los detalles.El Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) que preside Lalo Sojo y dirige Enrique Ayala, fue sede durante dos días de la 3ra. Reunión Ordinaria de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, organismo que nació en mayo del 2016 para compartir experiencias sobre los esquemas para dar seguimiento al impacto de las políticas públicas.En la reunión participó César Augusto Domínguez, asesor del secretario de Desarrollo Social del Estado, Gerardo Morales, para exponer el caso de la estrategia Impulso Social en la que confluyen los programas de distintas dependencias para atender 339 zonas de marginación y que cuenta con un esquema de evaluación a través de 18 indicadores aprobados por un Observatorio Académico.El Director del Iplaneg destacó que el Coneval recién reconoció el Sistema de Evaluación del Estado. Eso es bueno pero la realidad es que se trata de un esquema apenas en formación y hay que “ponerse las pilas” para que pronto sí puedan presumir que las políticas públicas se miden y todos rinden cuentas.Hace unos días ofreció su informe el senador tricolor Gerardo Sánchez García en el Auditorio del Estado, en la capital; ahora su homólogo y rival interno por la candidatura a la Gubernatura, Miguel Ángel Chico Herrera, convoca al suyo para el sábado 2 de diciembre a las 11 de la mañana en el Poliforum de León. Eso mientras esperan la convocatoria para la Convención de Delegados en la que se elegirá al candidato.La Comisión Permanente Estatal del PAN tuvo encerrona ayer para aprobar un órgano de cinco militantes que acompañarán a la dirigencia estatal en la negociación del Frente Amplio Guanajuato.Los elegidos (en la foto): diputado local Éctor Jaime Ramírez; el diputado federal Ariel Corona; la senadora Pilar Ortega; el exdiputado local Juan Carlos Guillén y el secretario general Alfonso Ruiz Chico.Esto en seguimiento al acuerdo que la semana pasada tomó el Consejo Estatal del PAN.La coalición de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano es un hecho en lo nacional y será en lo local. Lo que sí es que hasta hoy “todo está en pañales”, ni plataforma electoral común ni reparto de candidaturas.