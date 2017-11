Asesinan a 3 en 8 horas

Publicidad

En ocho horas tres personas fueron asesinadas en León, en uno de los casos policías detuvieron a uno de los presuntos homicidas.A las 6 de la tarde el cuerpo de un hombre fue encontrado en el bulevar Torres Landa, a 100 metros de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León.Testigos vieron que se detuvo un auto Versa, dos hombres bajaron y obligaron a otro a hacer lo mismo, luego le dispararon varias veces.Los homicidas subieron al automóvil y escaparon enseguida.Cadetes de la Academia Metropolitana salieron al escuchar las detonaciones, vieron a la víctima y pidieron una ambulancia.Paramédicos de la Cruz Roja llegaron poco después pero encontraron que la víctima habia fallecido.Policías municipales acordonaron el área para evitar que se contaminara la escena del crimen e iniciaron la búsqueda del Versa en que huyeron los homicidas, pero no lo localizaron.Agentes de la Procuraduría de Justicia levantaron las evidencias e iniciaron las investigaciones.Más tarde personal del Servicio Médico Forense levantó el cuerpo de la víctima, que hasta anoche no era identificada.En un ataque a balazos en la colonia Chapalita murió un adolescente de 17 años y otro resultó herido.Esto ocurrió a las 12:39 de la tarde de ayer en una casa de la calle Dolores Hidalgo, ahí Jonathan Mauricio Cabrera lavaba los vehículos de Michel Barú Ramos, de 26 años.Jonathan lavaba una camioneta Tornado cuando llegaron dos jóvenes en una motocicleta negra y comenzaron a disparar.Testigos llamaron a Emergencias y enseguida llegaron elementos de la Policía Municipal que estaban por la zona, vecinos les señalaron a uno de los presuntos homicidas y lo detuvieron antes de que consiguiera escapar.Paramédicos de Bomberos llegaron y revisaron a los jóvenes, pero sólo subieron a la ambulancia a Michel ya que Jonatham no tenía signos vitales; presentó varias heridas, una de ellas en el pecho.Los policías acordonaron la cuadra, desde la calle Zacatecas hasta la Jalisco, para evitar que se acercaran curiosos y familiares de las víctimas.A los pocos minutos llegaron Agentes de la Unidad Especializada en Homicidios para iniciar con la investigación.El detenido se identificó como Alejandro, de 21 años, y fue llevado a una delegación donde posteriormente quedó en manos del Ministerio Público.Un joven fue encontrado sin vida en el patio de una casa, lo asesinaron de un balazo en la boca.Emergencias a las 9:56 de la mañana recibió el reporte de que en una casa de la calle Álvaro Obregón de la comunidad San Isidro de los Sauces se había cometido un crimenPolicías encontraron a Juan Antonio, de alrededor de 18 años, sentado en una silla de plástico, sin vida.Agentes del Ministerio Público y de la Unidad Especializada en Homicidios llegaron a la escena del crimen.Peritos tomaron fotografías dentro y fuera de la casa, y levantaron evidencias y huellas que los ayudarán en la investigación.Autoridades informaron de manera oficial que Juan Antonio fue detenido varias veces por la posesión de droga.