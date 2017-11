Pide Azul que PRI impulse a jóvenes

Publicidad

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado no ha dejado crecer a jóvenes políticos que podrían llegar a gobernar León o Guanajuato, sostuvo la diputada federal, Azul Echetverry Aranda.La priísta le echó porras al delegado del IMSS, Sergio Ándres Santibáñez Vázquez; Alberto Bello Albo, delegado de Economía; Jaime Ricardo Kirchner Plascencia, delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el estado; a Javier Aguirre Vizzuett, delegado de la Secretaría de Gobernación.Así como a Lía Paloma Trueba Guzmán,titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública; y a Luis Andres Álvarez Aranda, delegado de Diconsa.“Creo que no han dejado crecer excelentes cuadros, gente preparada. Los que están en la cúpula deben dejar pasar a los jóvenes, y sí ellos quieren seguir involucrados también se necesita gente con experiencia”, reiteró la diputada.Dijo que el partido debe impulsar a jóvenes que están en la mira y que pueden dar buenos resultados de Gobierno.“El Gobernar implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, sacrificio; a los que nos gusta estar en esta carrera es por servicio, porque nos gusta ver la infraestructura de la ciudad, del estado”, añadió.Aunque ya es muy complicado que el PRI apoye a los “gallos” de Azul Etcheverry, la diputada señaló que tienen que hacer una buena oposición.“Quién vaya a ser candidato a Gobernador sea de las cúpulas, o de dónde sea, que haga buen trabajo de acercamiento con los (ciudadanos) que no quedaron contentos, siempre ha habido fracturas... tenemos que hacer una muy buena oposición”, manifestó.Para lograrlo, según la diputada, el candidato no debe estar “manchado”, ni estar envuelto en temas de señalamientos, que sea un político “de altura”.“Creo que debemos llegar con unidad, al candidato que decida mi partido lo voy a apoyar porque creo en mi partido que tiene principios, valores, estatutos que coincido con ellos; pero debemos dejar crecer a gente buena que no está manchada, ni tiene que ver con temas de señalamientos”, mencionó.Los esfuerzos que hace Gobierno Federal para combatir la inseguridad no se ven porque los cárteles siguen creciendo y peleando las plazas, dijo tambien Azul Etcheverry.“Creo que se hace lo que está en las manos para la contención de eso, sé que ha costado trabajo, no se aprecia porque los cárteles siguen creciendo, llegaron al centro, se veía venir. Los carteles siguen avanzando y peleándose por las plazas”, prosiguió.En los últimos años, Guanajuato, por ejemplo, es atractivo para los delincuentes porque “es un estado primoroso, que tiene desarrollo económico”.Sin embargo, señaló que en materia de seguridad no se debe dejar todo a la Federación, los estados e incluso los municipios deben hacer programas de reinserción, mejorar las estrategias.“Los municipales deben estar bien involucrados porque luego viene desde lo municipal las raíces de los cárteles; para que de verdad haya una cadena de seguridad y no se rompa”, precisó Etcheverry.Las empresas también se deben involucrar al contratar a más mexicanos para que no se queden sin “chamba” y no se inclinen por malos pasos.“Debemos exigirle a las empresas transnacionales que contraten a más mexicanos, viene mucho extranjero que sí nos genera economía, pero nuestros guanajuatenses se quedan sin chamba. También debemos realmente invertir en la educación, en la unidad familiar, agarrar a nuestros adolescentes e hijos y ponerles atención”, sugirió.Pese a todo, la joven diputada es optimista.“Los mexicanos debemos quitarnos la etiqueta de que estamos mal, de que nuestro país está mal; que le aqueja la inseguridad, la corrupción, todos (los países) tenemos problemas y aquejan duro, porque hay carteles, violencia.. pero creo que nosotros no somos Venezuela, debemos hablar bien de nuestro País”.