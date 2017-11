Asesinan a niña y otras dos son violadas

Publicidad

Una niña de 12 años murió estrangulada y sus dos hermanas pequeñas fueron violadas en su casa en Ciudad Juárez, informaron el viernes las autoridades, parte de una ola creciente de feminicidios en todo México.La procuraduría del estado de Chihuahua indicó que la niña murió por estrangulamiento y que se busca al agresor, aunque no aclaró si éste había sido identificado. No dio la edad de las niñas más jóvenes, pero los medios de comunicación locales dijeron que teníanEl ataque ocurrió el miércoles en un vecindario de bajos ingresos en el lado oeste de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos, cerca de un área desértica donde los cadáveres de numerosas mujeres jóvenes fueron encontrados abandonados en la década de 1990.Pero desde entonces los feminicidios en todo México no han dejado de crecer. Los crímenes contra las mujeres parecen multiplicarse con víctimas cada vez más jóvenes.Según los datos ofrecidos el viernes por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, el número de homicidios de mujeres en todo el país pasó de, y en los últimos diez años se ha llegado a la cifra deEl ombudsman nacional puntualizó que en la violencia contra las mujeres los grandes enemigos son la indiferencia, el silencio y, sobre todo, la impunidad, de ahí que se requiera hacer visibles, denunciar y sancionar a los responsables para intentar que la incidencia de estos crímenes disminuya.