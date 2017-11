Crecen feminicidios en Ciudad Juárez

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A Nahomí Galindo le arrebataron la vida. Dos manos apretaron fuerte su cuello hasta que ya no pudo respirar. La fuerza que motivó el homicidio fue la impotencia de no poder violarla.Un hombre la odió por ser una niña de 12 años a la que no pudo someter. No como lo hizo con las hermanas menores de Nahomí, de 10 y 11, a quienes golpeó y penetró. La mañana del pasado miércoles, Ciudad Juárez, acostumbrada a las noticias de violencia, despertó horrorizada con la brutalidad del ataque contra tres niñas que alrededor de las 2:00 de la mañana dormían en su casa.Nahomí fue el feminicidio númerode losque se han registrado en lo que va de 2017. Aún no termina el año y ya rebasa por una losque hubo en 2016. Ella es una parte de la trágica estadística:han sido asesinadas de 2010 a la fecha.Un día después, el jueves, el gobernador del estado, Javier Corral, visitó el campo algodonero terreno donde fueron encontrados los cuerpos de ocho mujeres el 6 de noviembre de 2001 para colocarde mármol en un memorial para las víctimas de feminicidio en la ciudad. El mandatario dijo en el acto que "una política de estado es combatir sin cuartel la violencia contra las niñas y mujeres".Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, hacia el oriente, una mujer era asesinada a balazos en el interior de su domicilio. Hasta el momento sigue en calidad de desconocida. Menos de 24 horas pasaron para que grupos de la sociedad civil y familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidio se juntaran para exigir justicia en el mismo campo algodonero, para pedir memoria y sentenciar que ser mujer en esta ciudad es razón suficiente para ser asesinada.Al mismo tiempo, alrededor de las 10:00 de la mañana, en una de las vialidades periféricas de la urbe, apareció el cadáver de una mujer enredado en una cobija justo bajo las leyenda gigante "La Biblia es la verdad, léela", del cerro más emblemático de la ciudad. La noche de este viernes por la noche fue identificada, su nombre es Vanessa Moreli Luna, de 21 años, tenía reporte de desaparición de un día y tenía un hijo.El grupo de activistas y familiares de víctimas se trasladó a Praxedis, poblado en la carretera que serpentea paralela al río Bravo, al arroyo El Navajo, lugar donde han sido encontrados los restos demujeres desde 2012. Se detuvieron en el memorial a las víctimas identificadas,cruces rosas a mitad de las faldas de la sierra.Mientras leían cada uno de los nombres de las mujeres asesinadas este año, un hombre mataba a su esposa a balazos antes de quitarse la vida en la parte norte de la ciudad junto al parque industrial Omega.Para Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, organización que acompaña legalmente a familias de víctimas de feminicidio, la violencia es en todos los ámbitos, y la impulsan sobre todo, dos ejes: la esfera social, que reproduce y justifica la agresión contra las mujeres además de criminalizar a las víctimas y la impunidad fomentada y arraigada en el sistema de justicia.Estos detonantes llevan a que se violente a la mujer porque se le ve como un objeto. Entonces, dice la especialista, separar la agresión sexual y el feminicidio se vuelve difícil porque hay casos en los que lo primero termina, desafortunadamente, en lo segundo.En la lista de feminicidios por municipio, Ciudad Juárez ocupa el segundo lugar, debajo de Ecatepec y encima de Acapulco. Las tres ciudades más letales para la seguridad de las mujeres en el país. Sin embargo, Juárez encabeza la lista de denuncias por violación, por lo menos en los datos que arrojan los primeros seis meses del año.Ciudad Juárez es el municipio del país que tiene más denuncias por violación:. Al día, una mujer al menos denunció ser violada. Una cadahoras sería más exacto.Sin embargo, el estado que más denuncias registró fue el Estado de México, concarpetas iniciadas en los primeros seis meses del año. Le sigue Chihuahua concasos. Y después Chiapas con, según los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.En cuanto a municipios, después de Ciudad Juárez, en Tijuana se denunciaronataques sexuales como violación. Y en Chihuahua capital fueronHoras después del ataque contra Nahomí y sus dos hermanas una mujer se acercó para decir que también fue agredida por el mismo hombre, dio a conocer la vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer. Ella no quiso hacer una denuncia oficial de la violación, pero ofreció su ayuda para identificar al responsable.La parte social, de la que habla la especialista, en la que se culpa a la mujer y se le cuestiona qué vestía, en dónde estaba, qué hacía, lleva a que más delde las violaciones no se denuncian. Según datos del Inegi, la cifra negra de delitos alcanza hasta 9En este contexto, un grupo de mujeres se paró frente a lascruces rosas en el arroyo El Navajo para soltar un globo por cada feminicidio,nombres que hasta ese momento tenían registrados porque no podían saber lo que pasaba en la ciudad. Una madre sin hija porque se la arrebataron, se aferraba llorando a la cruz, lugar exacto de donde levantaron los restos de Idaly Juache Laguna.En el centro de la ciudad una familia rota velaba a Nahomí. Cuyo cuello fue apretado hasta la muerte por la furia de un hombre que buscaba penetrarla y no lo logró.