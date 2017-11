El regreso de Vicente Herrasti con 'Fue'

Publicidad

Vicente Herrasti encontró la libertad en la cordillera del Hindukush. En esa región, que hoy está delimitada por Pakistán y Afganistán, el autor halló la tierra fértil, la tierra incógnita, para situar su novela Fue, con la cual rompe un silencio narrativo de 13 años."Para eso sirve el arte: para ejercer la libertad", sonríe, en el estudio de su casa, el escritor de la Generación del Crack. Está ávido —es evidente— por hablar de esta entrega.Tras La muerte del filósofo (2004), en donde novela al sofista Gorgias de Leontinos, Herrasti (1967) continuó su pesquisa de historias en la Antigüedad. Aunque inicialmente se interesó en la vida intelectual de la Alejandría del siglo 1, la encontró restrictiva para sus propósitos narrativos."Entonces yo me doy cuenta de que en la zona del Hindukush, en el siglo 6 a.C, hay una suerte de explosión intelectual", explica. "Hay rastros de gran actividad budista; se dice que la geografía que se relata en el Avesta —colección de textos sagrados de la antigua Persia— está ubicada en el Hindukush, y también hay comunidades judías".Es ahí a donde envía al joven Avi, un muchacho judío de 15 años llamado a convertirse en el fundador de un linaje de videntes.Alrededor del 130 a. C, el protagonista abandona una ruinosa Babilonia, en la que malvive, para encontrarse con el místico Evaristus de Pagala.La novela —editada por Alfaguara, a presentarse el miércoles 29 a las 19:00 horas en la Feria Internacional del Libro, cuyas actividades arrancan este sábado— echa a andar a lo largo de 600 páginas la minuciosa investigación histórica de Herrasti, en un mundo pretérito, tanto místico como brutal, donde se originan los arquetipos de las narraciones futuras: el héroe, el viaje, la montaña y la revelación."Soy muy ambicioso y me propuse lo más difícil que existe: hacer una historia clásica", declara el autor. "No hay caducidad en este tipo de relatos, porque no hay elementos de modernidad que lo aten a una época. Eso me parece muy interesante".El libro, que Herrasti describe como una almeja que guarda una perla en el centro, inicia con un barco, el Ambracia, varado en cuarentena y sin poder encallar en Alejandría; prosigue con el viaje de Avi y, en el centro, rodeado por ambas tramas, está el origen de Evaristus de Pagala.La educación del místico por parte de tres magi —sabios— conjunta en un mismo hombre la tradición vedanta, grecorromana y judía, con toda su cosmovisión y filosofía."Es la parte en la que la novela cobra el vigor intelectual que le va dando su sustento. Es lo que yo pienso", aquilata Herrasti. "Ahí se retrata una situación ideal en la Antigüedad: la capacidad que tenían ciertas personas, ciertos grupos, de allegarse lo mejor que había en el mundo".Una influencia decisiva en el texto, expone el escritor, es el libro The Sacred Mushroom and the Cross (El hongo sagrado y la cruz), de John M. Allegro."(El libro) hace un análisis único, filológico, en donde detecta que prácticamente todos los dioses y figuras de los cultos de la fertilidad en medio oriente, en todos ellos, podemos hallar en el fondo la palabra 'hongo'. Eso a mí me removió absolutamente todo", resume.La presencia del hongo alucinógeno Amanita muscaria y el cannabis en la región del Hindukush posibilita las revelaciones místicas."En el fondo, se me rebatirá y me dirán lo que quieras, pero yo estoy cierto que el origen del fenómeno religioso en el mundo es el psicoactivo", declara Herrasti.En voz de sus personajes, en el libro hay reflexiones sobre la belleza, la magia y el destino, con una suerte de nostalgia por un mundo que, como se anuncia en su título, ha dejado de ser."El impacto de esas tres letras, en este mamotreto, me gustaba mucho", dice Herrasti y palmea el volumen que le tomó tantos años."La palabra Fue es de una contundencia brutal porque implica verdad: esto aconteció. Y la literatura, en general la novela, a veces me da la impresión de que permite afirmar la existencia de cosas aparentemente fantásticas, que de algún modo fueron y que son, en la actualidad, gracias al libro. La escritura es lo que fue, siempre", concluye.Qué: Presentación de Fue, de Vicente HerrastiCuándo: Miércoles 29, 19:00 horasDónde: Salón Mariano Azuela de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara