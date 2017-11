Emmanuel Carrère triste por nombre de galardón

Publicidad

Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el escritor francés Emmanuel Carrère dijo sentirse triste porque ese galardón ya no lleve el nombre de Juan Rulfo, y luego compartió algunas historias que le han ayudado en su oficio de escritor, en especial la forma de narrar de Truman Capote en; y la actuación de Charles Dickens en su obra, donde cambió totalmente el carácter de su personaje Miss Mowcher."Es posible que yo idealice los motivos de Dickens al igual que exageré un poco la importancia de Miss Mowcher en 'David Copperfield'. Pero pienso que modificar la realidad soberana de un libro para no lastimar a una mujer pequeña de provincia, no fue sólo el mayor gesto de generosidad sino también de la mayor libertad que puede ejercer un escritor. ¿En el fondo, la generosidad y la libertad no son lo mismo?", concluyó el narrador, que fue electo por ser creador de una obra que atraviesa distintos territorios creativos, con una aparente naturalidad que le ha llevado a erigirse en uno de los autores más leídos e influyentes entre las nuevas generaciones.Durante la inauguración del encuentro librero más importante de América Latina, que arranca este sábado y concluye el próximo 3 de diciembre, el escritor, periodista, guionista y cineasta francés optó en su discurso por contar algunas de esas cosas sobre su experiencia como escritor.En la ceremonia donde la secretaria de Cultura federal María Cristina García Cepeda dijo que el gobierno de México busca lectores que reconozcan en el libro un bien cultural, lectores críticos y reflexivos, el presidente de la FIL de Guadalajara, Raúl Padilla, exhortó a ese gobierno a discutir, revisar y revertir la disminución al presupuesto de cultura."He de hacer notar que en este sexenio el presupuesto de egresos de la federación ha tenido un crecimiento delen términos reales, a pesar de ello tenemos que lamentar que el gasto en cultura ha sufrido una disminución del 32.1%, contrasta incluso con los demás rubros del gasto social, en los que el gasto para el combate a la pobreza, ha tenido un incremento del 17.7%, el Educación aumento, que celebramos, y si bien es cierto que el de salud ha tenido una disminución este ha sido solo delen términos reales", señaló Padilla.Allí mismo dijo que sin dejar de reconocer que en este sexenio ha habido bastantes logros en materia de cultura, es triste constatar que en tanto al inicio de la administración el gasto en cultura representabadel gasto total, para 2018 solo representará eldel PEP.Más lamentable aun es lo relativo a recursos asignados a programas de cultura en las entidades federativas, el recorte ha sido mayor, delpasando demillones de pesos en el 2013, a sólopara el 2018. En el sector cultural la descentralización sigue siendo un capítulo pendiente en nuestro país.