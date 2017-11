La ‘non -ficción’ de Carrère

Publicidad

Dónde encontrar a Emmanuel Carrère

Contar historias reales, ‘no ficcionizadas' y que mezclan un retrato de la personalidad de sí mismo y el psicoanálisis, es la tarea que por convicción propia ha desarrollado Emmanuel Carrère.Luego de veinte años de iniciar una aventura por el mundo de las letras, el novelista francés es condecorado en México con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romance en la Feria Internacional del Libro (FIL) 2017.Pero más allá de recibir el galardón, el mérito se entrega a la profesión de construir historias que erizan la piel de su público. Sí, esa forma de crear escritos relatados siempre en primera persona para aumentar el modo de retrato y que hicieron que cientos de miradas estuvieran atentas a cada palabra plasmada en la página, es la que se lleva el reconocimiento.“Lo que escribo es un tipo peculiar de libros de no ficción, donde lo que hay en común es que hablan de situaciones y personajes reales. No hay reglas. No ficcionalizo. Y están escritos en primera persona”, ha declarado el autor, en entrevistas a medios.Graduado del Instituto de Estudios Políticos de París, Carrère reveló al mundo sus dotes de literato en 1983 con la obra “L'Amie du jaguar”. Ha escrito once novelas, entre las que destacan “El adversario”, “Una novela rusa”, “Una semana en la nieve”, “Limónov” y “El Reino”.Es considerado como uno de los escritores fundamentales de la Francia contemporánea y comparte su afición por la escritura en el ámbito del periodismo y el guionismo, éste último lo ha llevado a participar como jurado en el Festival de Cannes en 2010 y 2012, además dirigió la adaptación al cine de su libro “La Moustache”.El francés se suma a la lista de Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Juan Gelman, Juan Goytisolo y Fernando del Paso, entre otros; como el 27 galardonado con el máximo reconocimiento de la FIL, gracias a que practica la circulación multimedia, trabajando además en cine y televisión, pero sin separarse de la gran tradición humanista”, según el jurado.Su manera de reflejar la biografía de él mismo y sus personajes, añade el dictamen: “adquiere en su escritura una dimensión crítica que le permite pintarse sin concesiones y explorar arriesgadamente zonas de sombra de la condición contemporánea".El escritor además presentará su más reciente novela “Conviene tener un sitio adonde ir”, el lunes 27 a las u de la noche en el salón 6 de la Expo Guadalajara.Costo:Librerías El Sótano: $395.00Librerías Gonvill: $416Gandhi Librerías: $296.00Costo:Librerías El Sótano: $250.00 y $365.00Librerías Gonvill: $142.50Gandhi Librerías: $371.00Costo:Librerías El Sótano: $425.00Costo:Librerías El Sótano: $380.00 y $400.00Costo:Librerías El Sótano: $620.00Gandhi Librerías: $413.00Costo:Librerías El Sótano: $425.)0