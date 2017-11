La zona del crimen: aquí violaron a tres niñas y una murió

Publicidad



"Yo casi no salgo, mis papás no me dejan", comenta.



"Aquí nos falta todo", explica María, de 40 años, otra vecina de la Colonia Ampliación Felipe Ángeles, quien después de los hechos ocurridos el miércoles reforzó las ventanas de su casa de madera.

Abusan de tres niñas; una de ellas murió

Para salir de su casa,Por la inseguridad, sus padres no la dejaban andar solaLa madrugada del miércoles 22 de noviembreSus padres trabajan en la maquiladora y ella estudia primero de secundaria en el turno vespertino. Como oscurece temprano, trata de llegar rápido a su casa y no salir.Durante el día, la niña acude en ocasiones a una tienda de abarrotes cercana, pero nunca rebasa esa distancia. De hecho, para llegar ahí, cruza frente a la vivienda de las niñas victimadas, de 10, 11 y 12 años de edad.En el domicilio, de techo de madera y lámina, aún permanece el cordón rojo de precaución que colocaron elementos de la Fiscalía General del Estado al iniciar las investigaciones.Aquí el suelo es terregoso, no hay drenaje, pavimento, ni agua potable. En los postes hay decenas de "diablitos" colgados, ya que un gran número de vecinos no tiene tampoco energía eléctrica.En las calles permanece agua estancada que impide el libre tránsito de peatones y automovilistas. Y no son residuos de drenaje, sino agua potable que se fuga de las mangueras que utilizan los colonos que no cuentan con el servicio.La cuadra donde vive la familia de las menores agredidas sí cuenta con todos los servicios, pero a una calle hacia el sur, la marginación se extiende.A la mujer le preocupa la seguridad de su hija, de 16 años, ya que la madrugada de los hechos su ventana fue forzada."Y la abrió alguien porque esa ventana ni con los vientos tan fuertes que hacen aquí se abría", afirma.Según las investigaciones, el agresor de las niñas violó a otra mujer en el mismo sector e intentó meterse a otros domicilios.Además de sus carencias, los vecinos se quejan de la falta de vigilancia."A la Policía le llama uno y no llega", reprocha María, quien actualmente se encuentra desempleada por problemas de salud, pero que anteriormente laboraba en una maquiladora en el turno nocturno."Somos los olvidados aquí. Antes dormíamos con las puertas abiertas, pero ya no".La mujer cuenta que en esta colonia habitan muchas madres solteras que, ante la necesidad de trabajar, dejan a sus hijos solos o los encargan con los hijos mayores, como ocurrió con las niñas, cuyos padres trabajaban de noche.La escuela donde estudiaban la menores, James R. Ganley, está a unos metros de su vivienda.Una maestra, que pidió omitir su nombre, recuerda que le dio clases de preescolar a una de ellas, cuya muerte lamentó.En el plantel hay un aviso de los hechos registrados. "Se les invita este lunes 27 de noviembre 17 a una plática en este plantel sobre lo ocurrido", se lee en una hoja.