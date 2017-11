Margarita Zavala aprovecha FIL para recabar firmas

Publicidad

Con el pretexto de la presentación del libro "Es la hora de México", la aspirante a candidata presidencial independiente,El libro, de su autoría, es una especie de listado de ideas para la creación de un programa de gobierno. Ante un público afín, durante la presentación en el salón 3 de la FIL, Zavala indicó que si logra ser presidenta del país apostará como nadie en la cultura e implementará un proceso de internacionalización sin precedentes.en la inauguración de ésta alde manera dramática.Como si no hubiera militado en uno de los principales partidos del país, Zavala señaló que no es justo que los partidos reciban tanto dinero público y la cultura una mínima cantidad del presupuesto que debería tener. "Por eso denme su firma", dijo a los presentes en auditorio al ir explicando sus propuestas.Al hablar sobre seguridad consideró que deben rescatarse las instituciones policiacas del país porque se les tiene en el abandono; así, señaló que una de sus principales directrices sería fortalecer la Policía Federal, tener una Policía Nacional, una política integral de prevención y crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana "para poner al ciudadano en el centro".La ex primera dama del país aseguró que su visión de la justicia no sólo tiene que ver con lo penal y el Poder Judicial, sino con otros aspectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas, como la salud y la educación.También habló de la discriminación y violencia que sigue existiendo en México contra las mujeres y en ese sentido señaló que los feminicidios no pueden seguirse tolerando, por lo que es necesario crear mecanismo de alerta de género que avergüencen los gobernantes de las entidades donde se emitan éstas.Respecto al combate a la corrupción sus propuestas versan sobre fomentar los valores, aumentar la cultura de la legalidad y "ser implacables contra los corruptos". Finalmente dijo que quiere ser presidenta para dejar atrás el pasado que representa el PRI y las ideas caducas que representa Andrés Manuel López Obrador.Al terminar su participación en la FIL, varios jóvenes recorrieron la Feria con propaganda de Zavala para tratar de recabar firmas para respaldar su aspiración a ser candidata independiente.