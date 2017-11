Y no sólo el director de Izzi ha sido víctima de delincuentes

Publicidad

Los ciclistas saben que cuando salen a rodar corren riesgos.Un grupo, que incluye a unos 2 mil ciclistas, reporta un promedio de 80 robos de bicicletas al mes, en rutas de la Ciudad de México y del Estado de México.Los costos de los equipos, comenta Oswaldo Miranda, líder del equipo, van desde los 15 mil hasta los 200 mil pesos.Apunta que la carretera México-Tulancingo, donde el domingo pasado atacaron a Adolfo Lagos, director de Izzi, es uno de los focos rojos.Otras carreteras peligrosas son la Picacho-Ajusco, el Desierto de los Leones, México-Oaxtepec y hacia las Lagunas de Zempoala."Yo ando más por la México-Pachuca y el Desierto de los Leones, no me ha pasado nada, pero hemos sabido de ataques, y en la zona de las Pirámides yo he sabido de al menos 4 casos", dice Luis de la Rosa, otro ciclista.En la Capital la situación no es diferente. En los primeros 8 meses del año hubo 893 carpetas de investigación iniciadas ante PGJ por robo de vehículo de pedales.La triatleta Claudia Navarro fue asaltada en 2014 en la ciclovía de División del Norte; su bicicleta tenía un costo aproximado de 20 mil pesos.Los deportistas denunciaron que tanto en grupos de Facebook, como en mercados como el de San Felipe de Jesús, se venden las bicicletas entre 12 mil y 30 mil pesos.También ofertan partes como rines en 10 mil pesos.Los ciclistas advierten de la inseguridad en la zona donde el domingo pasado intentaron asaltar a Lagos.En julio de 2016, Oswaldo Miranda sufrió un robo de su bicicleta a unos metros.Cuando reportaron el asalto a una patrulla municipal, los oficiales se negaron a buscar a los delincuentes."El policía literal me dijo: 'No vamos a ir, al fin ya las guardaron, no vamos a hallar a nadie, aparte la gente del pueblo a eso se dedica'", relata.