ISIS utiliza narrativa hollywoodense para reclutar personas

Un análisis a los videos que utiliza el grupo Estado Islámico para reclutar a personas en Occidente reveló que no solo utilizan una brillante producción cinematográfica al estilo Hollywood: también insinúan que los nuevos miembros también pueden ser héroes como el personaje de Bruce Willis en la cinta "Die Hard".El Proyecto Chicago sobre Seguridad y Amenazas llegó a esa conclusión después de analizar alrededor depublicados por el Estado Islámico entre 2013 y 2016. Los investigadores vieron y catalogaron las grabaciones y dijeron que el grupo se enfoca más en el reclutamiento que en la producción sofisticada y que no todo es necesariamente sobre el Islam.Al contrario. Robert Pape, quien dirige el centro de seguridad, dijo que el grupo extremista se enfoca en los occidentales, sobre todo en los musulmanes recién convertidos. Los videos siguen casi paso a paso el diseño estándar de un guionista para contar historias heroicas."Es el libreto que hace de los viajes algo heroico, lo mismo que en 'Wonder Woman', donde tienes a alguien que está aprendiendo sus propios poderes a lo largo de su viaje para ser un héroe", dijo Pape.El proyecto en la Universidad de Chicago ha implementado por separado una base de datos de las personas que han sido imputadas en Estados Unidos por actividades relacionadas con el Estado Islámico.De la información recabada,eran personas que se acababan de convertir al Islam y no provenían de comunidades musulmanas establecidas, de acuerdo con el proyecto. Además afirmaron quede ellas habían visto los videos.El éxito del grupo en utilizar un libreto heroico provocó que otros grupos los imitaran, informó Pape. La búsqueda muestra que la filial de Al Qaeda en Siria ha imitado la narrativa heroica del Estado Islámico para sus cintas de reclutamiento. "Tenemos un patrón que está emergiendo", aseveró Pape.Las autoridades de inteligencia y seguridad no están seguras de que el enfoque sea del todo nuevo. Dicen que el grupo conocido también por las siglasha utilizado cualquier método que funcione para reclutar a occidentales. Otros investigadores de terrorismo creen que el mensaje del grupo está firmemente basado en el extremismo religioso.